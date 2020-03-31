طرق عملية لتنسيق الحذاء الرياضي مع حجابك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 01:45 صباحاً - اختيار الحذاء الرياضي بإطلالة الصّبية أمر أساسي بحياتها اليومية، لستايل مريح وعملي، وتبقى فكرة التنسيق واختيار الموديلات المناسبة لمشاويركِ، هي الأمر الذي تحتاجين للتفكير فيه.

وفيما يتعلق بإطلالة الصّبية المحجبة، وطريقة تنسيقها للحذاء الرياضي بمختلف تصاميمه، اخترنا لكِ اليوم، مجموعة أفكار لتنسقيه مع أزيائكِ المحتشمة، من وحي مدونات الموضة المحجبات.



الحذاء الكاحل الرياضي باللون الأسود من الفاشينيستا سهى

الحذاء الكاحل الرياضي باللون الأسود من الفاشينيستا سهى





اعتمدت الفاشينيستا سهى، هذا الموديل من حذاء الكاحل الرياضي، وهو من أجدد الموديلات للأحذية الرياضية، ولكنه يناسب أكثر الصبايا طويلات القامة، خاصة مع عدم وجود كعب عالي، ربما لا يتناسب كثيرًا مع قصيرات القامة.

ولهذا اعتمدته الفاشينيستا سهى مع البنطلون الجينز الأسود، والتونيك الطويل الكاروهات، وأكملت اللوك بحزام الأوف وايت، لإطلالة كاجوال جريئة، مستوحاة من أجواء الأكشن، خاصة بعد أن أكملت اللوك بالنظارة الميني البيضاوية.

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السنيكرز الأبيض مع البنطلون القماشي من سحر فؤاد

السنيكرز الأبيض مع البنطلون القماشي من سحر فؤاد





تنسيق السنيكرز مع البناطيل القماشية، يحتاج منكِ بعض الحذر والتفكير، لأنه إن لم يكون كلا من البنطلون والسنيكرز متناسقان، فسوف تبدين قصيرة وبوزن زائد.

ولكن الفاشينيستا سحر فؤاد استطاعت تنسيق هذا الستايل بطريقة ذكية، فقد اختارت البنطلون القماشي المخطط بالطول، ليمنحها طول مضاعف، ويعوض فكرة عدم وجود الكعب في السنيكرز الأبيض.

واختارت تنسيق البليزر الاسود، مع حزام الخصر، لكي تبرز رشاقتها أكثر، وبالتالي تركز مرة أخرى على فكرة الطول.

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السنيكرز مع التنورة البليسيه من روان بيسومي

السنيكرز مع التنورة البليسيه من روان بيسومي



أما روان بيسومي، فقد اخترنا لكِ منها تنسيق السنيكرز أو الحذاء الرياضي مع التنورة، لإطلالة بلمسة أنثوية، وعملية أيضًا، باختيار التنورة البليسيه باللون الأسود، مع بلوزة قصيرة بلوني الأبيض مع الأسود، لتكمل اللوك المحايد بالسنيكرز الأبيض.

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السنيكرز مع البدلة الرياضية الملونة سارة عثمان

السنيكرز مع البدلة الرياضية الملونة سارة عثمان



لم تعد ترتبط البدلات الرياضية بأوقات الجيم فقط، خاصة مع وجود الكثير من الستايلات العصرية، التي يمكنكِ من خلالها اعتماد هذه الموديلات بخروجاتكِ اليومية، كهذا اللوك من الفاشينيستا سارة عثمان باختيار البدلة الملون مع الحذاء الرياضي الأبيض، لإطلالة تناسب أوقات السفر، والمشاوير الطويلة اليومية.