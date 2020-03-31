الامارات | سيارة كهربائية صغيرة بـ 13 ألف دولار تنافس الدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة كهربائية صغيرة بـ 13 ألف دولار تنافس الدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتنافس شركات كثيرة على تطوير سيارات كهربائية صغيرة الحجم لتسهل قيادتها في شوارع المدن بسهولة وسرعة، ومنها الشركة السويسرية مايكرو موبيلتي سيستمز، التي طورت سيارة مايكرولينو الكهربائية تماماً دون أن يتجاوز ثمنها 13 ألف دولار.

وصرحت الشركة بأنها ليست مجرد سيارة، بل تصميم مثالي يجمع بين الدراجة النارية والسيارة. وأضافت أن إنتاجها استهلك طاقة أقل بنسبة 60% من الطاقة المستهلكة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية الأخرى.

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وتبدو مايكرولينو وسيلة مواصلات جيدة للتجول في المدن، فمظهرها أنيق، وتصميمها مبتكر، وتخطط الشركة المنتجة لطرحها في السوق الأوروبية خلال عام 2021، وهي بانتظار الموافقات لطرحها كذلك في سوق الولايات المتحدة الأميركية. ولا يتجاوز طولها 2.4 متر، وسرعتها القصوى لا تتجاوز 88.5 كيلومتراً في الساعة،

ولا يتجاوز زمن شحن مايكرولينو أربع ساعات باستخدام أي مقبس كهربائي منزلي،

وتسير السيارة 124 كيلومتراً على شحنة واحدة. وليس لهذه السيارة سوى باب واحد يفتح من مقدمة السيارة، وعلى الرغم من أنها لا تتسع سوى لشخصين، صرحت الشركة بأن السيارة تلائم جميع الاحتياجات، ففيها متسع لشخصين بالغين وثلاث حقائب.