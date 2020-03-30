"شانيل" تعلن إنتاجها كمامات لمواجهة كورونا

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، يتسابق الجميع لمواجهة الجائحة الجديدة، واحدة من تلك الكيانات هو علامة الأزياء الفرنسية الشهيرة "شانيل"، فقد أعلنت في بيان صحفي عزمها تصنيع كمامات.

وقالت شانيل في بيان عنها، "نحشد قوة العمل والشركاء اليوم، لإنتاج كمامات وقمصان واقية"، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد في أرجاء فرنسا.

وستبدأ مجموعة شانيل الراقية في صناعة النماذج الأولية من الكمامات، ثم إنتاجها بمجرد الحصول على موافقة السلطات الفرنسية.

ويأتي ذلك بعد تصريح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، بأن الحكومة طلبت توريد أكثر من مليار كمامة، معظمها من الصين، خلال الأسابيع والشهور المقبلة، حيث تستخدم فرنسا 40 مليون كمامة أسبوعيا.