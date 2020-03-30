في أول تعليق لها.. يسرا الجندي: بكلمك مش بترد مكنتش أغنية وألفتها في 10 دقائق

حوار قصير مُلحن باختلاف مُلفت، دندنته الفنانة يسرا الجندي باحترافية تخطف المسامع، بصحبة صديقها محمد مكاوي، عُرف باسم "بكلمك مش بترد"، والذي حقق رواجا واسعا على تطبيق "تيك توك" ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط سعادة المطربة الشابة بنجاحها.

صاحبة "بكلمك مش بترد": كل اللي صوروا فيديوهات الأغنية جامدين

تفاصيل "بكلمك مش بترد" ترويها يسرا خلال حديثها لـ"الوطن"، قائلة: "الفكرة جاتلي فجأة، لما كنت مضطرة استنى مكاوي لحد ما يخلص اجتماعه"، لتبدأ في تأليف الكلمات وتلحينها واختيار الموسيقى المناسبة خلال فترة انتظار صديقها، التي لم تتجاوز الـ10 دقائق مستغلة وجود الـ"لاب توب" و"المايك" معاها، وبمجرد انتهاء "مكاوي" من عمله، عرضت عليه الفكرة، التي أعجب بها، فوزعت الأدوار بينهما.

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"على فكرة (بكلمك مش بترد) بوست غنائي مش أغنية زي ما الناس فاكرة، وكان مجرد هزار على سوشيال ميديا"، بتلك الكلمات توضح المطربة، التوصيف الصحيح لعملها الفني، الذي حقق نجاحا أكبر مما توقعته، في ظل تقديم عشرات الفنانات والإعلاميات في مصر والوطن العربي له عبر "تيك توك"، من بينهن، درة وهنا الزاهد ورضوى الشربيني، وسط إعجاب "الجندي" بكافة المواد المصورة، قائلة: "بصراحة كل اللي عملوها جامدين، وقدموها بطريقتهم".

يسرا الجندي: شغلي بعمله بنفسي من تأليف وألحان واختيار المزيكا

وعن تعرضها للموقف الذي ترويه الأغنية، اكتفت المطربة الشابة بقول: "طبعا بيحصل كتير، بس ببقى أن دايما اللي مش بترد".

حالة من الرضا ممزوجة بالحماس لإنتاج المزيد من المشروعات الغنائية، تشعر بها صاحبة "بكلمك مش بترد"، فخورة بالمحتوى المختلف الذي تقدمه، "دايما بعملي شغلي بنفسي من ألحان لتأليف لاختيار مزيكا، فبيطلع بمزاج وحب، وبيوصل بسرعة"، مختتمة حديثها بتمنيها الوصول أكثر للجمهور بالأغاني التي تقدمها.