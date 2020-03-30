العذراء والعقرب والدلو تهتم بالأفعال للتعبير عن الحب للطرف الآخر

تعتبر كلمات الحب إحدى طرق التعبير عن المشاعر، والتي ينتظر الحبيب من الطرف الأخر، ليشعر بالسعادة ويطمئن قلبه، ولكن البعض لا يجيدون التعبير عن مشاعرهم بالكلمات، ويهتمون فقط بالأفعال من تقديم هدايا، والتواجد بجانب الحبيب بشكل دائم وغيرها من الأفعال التى تؤكد للطرف الأخر حبه له، وهؤلاء ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "elitedaily".

برج العذراء ..يقف بجانب الحبيب

لا يفضل برج العذراء التعبير عن مشاعره بكلمات الحب والغرام، التى يرى إنه لا فائدة منها ولكنه يستبدلها بالأفعال مثل رعاية الحبيب وتلبية احتياجاته والتواجد بشكل دائم بجانبه، حتى يجعله يشعر بالأمان والطمأنينة، لذلك يحتاج لحبيب يفهمه حتى لا تشتعل المشاجرات بينهما بسبب عدم ترديده لعبارات الغزل.

برج العقرب ..يعبر عن حبه بحمايته للحبيب

يعرف عن برج العقرب الغموض وعدم الثقة بالأخرين، لذلك فإنه لا يصرح بما يشعر به، ويتظاهر دائماً باللامبالاة، أمام الذين يتعامل معهم، لكن الأمر فى علاقاته العاطفية، حيث يميل لإخفاء جانبه العاطفى أمام الحبيب حتى يثق به تمامًا من خلال بعض المواقف التى تؤكد له مدى صدق الطرف الأخر فى حبه فيشعر بالاطمئنان ويبدأ يشاركه تفاصيل يومه ويعبر عن حبه بحمايته له وتنفيذ وعوده، ولكن لا يعبر عن حبه بالكلمات أبداً.

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برج الدلو ..يعبر عن حبه باهتمامه

يميل برج الدلو إلى تجنب الاعتراف المفرط بمشاعره وعواطفه، ويكتفى بمراقبة الحبيب عن بعد للتعرف أكثر عليه، ويظهر فقط ما يريد من كشفه للأخرين، ويكتفى بالتعبير عن حبه للحبيب بالاهتمام به، وليس بترديد الكلمات العاطفية أو قطع الوعود الزائفة.

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