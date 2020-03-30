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"الصحة العالمية" تنصح الأطفال بممارسة الرياضة للوقاية من كورونا

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فرضت العديد من الحكومات في مختلف بلدان العالم إجراءات احترازية، على تنقل سكانها ومواطنيها والزمتهم بالمكوث داخل منازلهم، من خلال فرض حظر التجوال في محاولة لمنع تفشي فيروس بشكل أكبر بين المواطنين.

وأوصت منظمة الصحة العالمية المواطنين، بضرورة ممارسة أطفالهم النشاطات المنزلية والتي لا تقل عن الساعة، والتي يمكن ان يتشارك بها جميع أفراد العائلة.

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ونشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها في فيسبوك، نصيحة بمختلف لغات العالم لمن يخضعون للحجر الصحي من أجل المحافظة على لياقتهم البدنية خلال مكوثهم في المنازل.

وطلبت المنظمة من الأشخاص البالغين القيام بنشاط بدني لا يقل عن نصف ساعة يوميا خلال وجودهم في البيت، من الأجل المحافظة على صحتهم.

 

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