"اللهم اجعلني دائما يد عليا".. أحلام توضح حقيقة ارتدائها كمامة من الألماس

تداولت صور للفنانة الإماراتية أحلام وهي ترتدي كمامة مصمنوعة من الألماس، وهو ما اثار غضبها واستيائها لتوضح حقيقة تزييف هذه الصور.

وعبر حسابها على برنامج "سناب شات" أوضحت الفنانة الإماراتية زيف هذه الصور وأنها مصنوعة ببرنامج الصور الشهير فوتوشوب، إذ وصفت أنه يوجد بعض في المجتمع "سفيه وتافه"، ونشر مقطع الفيديو برنامج "et" عبر حسابه على "إنستجرام".

وختمت أحلام حديثها في مقطع الفيديو: "اللهم أجعلني دائماً يد عليا وجعلكم دائما ما تشوفوني إلا بالذهب والألماس".

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام أولى الفنانات اللائي دعمن الفنانة هند البحرينية التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد.