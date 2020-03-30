تداولت صور للفنانة الإماراتية أحلام وهي ترتدي كمامة مصمنوعة من الألماس، وهو ما اثار غضبها واستيائها لتوضح حقيقة تزييف هذه الصور.
وعبر حسابها على برنامج "سناب شات" أوضحت الفنانة الإماراتية زيف هذه الصور وأنها مصنوعة ببرنامج الصور الشهير فوتوشوب، إذ وصفت أنه يوجد بعض في المجتمع "سفيه وتافه"، ونشر مقطع الفيديو برنامج "et" عبر حسابه على "إنستجرام".
وختمت أحلام حديثها في مقطع الفيديو: "اللهم أجعلني دائماً يد عليا وجعلكم دائما ما تشوفوني إلا بالذهب والألماس".
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام أولى الفنانات اللائي دعمن الفنانة هند البحرينية التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر "اللهم اجعلني دائما يد عليا".. أحلام توضح حقيقة ارتدائها كمامة من الألماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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