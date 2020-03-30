نصائح رضوى الشربيني للفتيات خلال الحظر: إوعي كورونا يخليكي ترجعي للإكس

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني، نصيحة للفتيات عبر برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وذلك أثناء فترة التزامهن المنازل بسبب الحجر الصحي وحظر حركة المواطنين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت "الشربيني" في برنامجها: "إوعي الكورونا تخليكي تشيلي البلوك أو ترجعي للإكس بتاعك اللي كان مطلع عينك.. عشان يا حبيبتي الكورونا يوم أو اتنين تلاتة أربعة أو شهرين تلاتة سنة وإن شاء الله ماشية".

وتابعت رضوى الشربيني: "لكن يا حبيبة قلبي ده لو رجعتيه تاني هنمشيه ازاي؟!!.. إوعي الكورونا تخليكي تشيلي البلوك عن اللي ضايقك أو عذبك في يوم من الأيام، لأن هتبقى مصيبة.. الكورونا هتمشي لكن هو مش هيمشي".

وأوضحت الإعلامية رضوى الشربيني، في نصيحتها للفتيات: "لكن إذا كان في حد غلطنا فيه أو جينا عليه أو ينفع نسامح لو مكنش الخطأ عظيم أوي نسامحه، ومش لازم نرجع زي ما كنا، لكن نسامح ونرجع الود على الأقل.. اعملوا كده لأنه خلاص ده درس واحنا اتعلمناه كلنا".