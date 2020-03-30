الامارات | وفاة ثاني طبيب سوداني في مواجهة "كورونا" بالعاصمة البريطانية

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ثاني طبيب سوداني في مواجهة "كورونا" بالعاصمة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم الطبيب السوداني أمجد الحوراني، إلى أوائل كبار الأطباء الذين فقدوا حياتهم في المملكة المتحدة، متأثراً بالإصابة بفيروس كورونا. بحسب موقع "بي بي سي"، وكان الطبيب الحوراني يعمل في مستشفيات ديربي وبرتون الجامعية.

وتوجهت عائلة الحوراني بالشكر إلى زملاء الفقيد في خدمة الصحة الوطنية على محاولاتهم "المستميتة" لإنقاذه.

وجاءت وفاة الحوراني بعد ثلاثة أيام من وفاة عادل الطيار، الجرّاح السوداني في لندن، والذي وافته المنية الأربعاء الماضي متأثراً بالإصابة بفيروس كورونا أيضاً.

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وقالت عائلة الحوراني في بيان لها، إن فقيدها كان "مُحِباً ومحبوباً زوجاً وابناً وأباً وأخاً وصديقاً.. كان شغفه الأكبر بعائلته ومهنته، وقد كرّس حياته لهما.. نودّ أن نشكر كل الذين شاركوا في رعايته على لطفهم وتعاطفهم أثناء مرضه".

وقال المدير التنفيذي في المستشفى غافين بويل، إن الحوراني كان "مشهوداً له بالتفاني في خدمة مرضاه".