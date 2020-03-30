الامارات | بسبب كورونا.. سرقة لوحة "حديقة الربيع" لفان غوخ

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. سرقة لوحة "حديقة الربيع" لفان غوخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف سينجر لارين في هولندا إن لوحة لفان غوخ سرقت منه الليلة الماضية. والمتحف مغلق في إطار إجراءات العزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.ولوحة "حديقة الربيع" التي رسمها فان غوخ عام 1884 كانت مستعارة من متحف جرونينجر. وقال إيفرت فان أوس مدير عام متحف سينجر في مؤتمر صحافي نقله موقع يوتيوب "نحن غاضبون ومصدومون وحزانى". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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