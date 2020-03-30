هل استخدام المكياج يوم الخطوبة حرام؟.. "الإفتاء" تجيب (فيديو)

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: "ما حكم وضع المكياج ليلة الخطوبة".

وجاءت الإجابة على السؤال من الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الله سبحانه وتعالى أباح للمرأة أن تتزين لزوجها".

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وتابع: "وضع مساحيق المكياج يوم الخطوبة ومفيش كتب كتاب ولا زواج يجب أن يتناسب مع بشرة العروس ويناسب لون بشرتها حتى لا يكون بشكل مبالغ فيه فلا تأتي بأشياء مبالغ فيها".

وأكد أنه لا يجوز للمرأة يوم الخطبة أن تكشف شعرها، مضيفًا أن ما يجوز كشفه هو الوجه والكفين والقدمين.