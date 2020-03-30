"متستعطفش الناس بالكيماوي" قصة هجوم سيدة على شريف مدكور.. والأخير: "محدش يشتم أسرتها"

تعليق لاذع أشبه بالرصاصة، جاء على أحد منشورات الإعلامي شريف مدكور، أمس، بعدما هاجمته إحدى المتابعات بسبب ارتداء "بلوفر"، قائلة: "بقالك شهر بتلبسه مش بتغيره".

الأمر الذي لم يمر مرور الكرام على الإعلامي، ليرد على الفور: "لازم ألبس خامة معينة علشان محسش بالتنميل بسبب الكيماوي، ونفس الموضوع في الحذاء، شكرا على التعليق اللطيف".

ورغم تعليق "مدكور" إلا أن السيدة التي تُدعى "عصمت يونس" لم تنه النقاش عند هذا الحد، لترد على الإعلامي وتتهمه باستعطاف المتابعين، قائلة: "عارفين موضوع الكيماوي، متستعطفش الناس، مال المرض ومال الذوق العام، إنت واجهة قناة".

ليعيد "مدكور" نشر صور لتعليقات السيدة واصفا تعليقاتها بـ"قلة الزوق"، وعنونها قائلا: "كده دخلنا في سفالة وقلة أدب".

هجوم على الحساب الشخصي للسيدة وأفراد أسرتها

لم يمر الأمر على متابعي شريف مدكور، والذين قرروا الهجوم على السيدة، بشكل كبير، وجاءت من ضمن التعليقات: "والله يا شريف ما في زيك أبدا ولا في ذوقك وأخلاقك"، "يا شريف انت محتاج تتخلى شوية عن أدبك المبالغ فيه، في أشخاص لازم ردودك تؤذيهم نفسيا، مع الأسف نفسيات سيئة وتعليقات سخيفة وغير مهذبة بالمرة، إنت أصلاً رجل محترم ولبق وخلوق والكل بيحبك وبيحترمك، أكيد تعليق غير راقي زي ده عمره ما هيقصر فيك، حبيبي إن شاء لله تكون بألف خير وصحة وربنا يحميك".

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لم يكتف الجمهور بالرد في التعليقات، بل قرر بعضهم الرد بتعليقات على الحساب الشخصي للسيدة، بل وإرسال تعليقاتهم اللاذع لأفراد أسرتها، مما تسبب لها في أزمة، بحسب وصف بعض الرواد.

متابعون يطالبون "مدكور" بالتدخل.. والسيدة تغلق حسابها

ساعات فقط مرت على "منشور الأزمة" وقرر بعض رواد "السوشيال ميديا" مطالبة شريف مدكور، بالتدخل، لوقف السباب والانتقادات اللاذعة من البعض على السيدة، وأفراد أسرتها، مما اضطرها لإغلاق حسابها نهائيًا.

وطلب البعض من الإعلامي، التدخل لوقف تلك الأمور حتى لا تتعرض السيدة لأزمة مع أسرتها.

مدكور يطلب بوقف الهجوم على السيدة

وعلى الرغم من تعرضه لإيذاء نفسي من السيدة، صاحبة التعليقات القاسية، إلا أن "مدكور" حاول التدخل للحفاظ على السيدة وعلاقتها بأسرتها.

وكتب شريف، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "الرجاء عدم إرسال أي شتيمة لأسرة السيدة اللي اسمها عصمت، شكرا، أكيد أولادها وأسرتها ملهمش علاقة بالموضوع ومَش المفروض يدفعوا ثمن خطأ غيرهم، اللي بيحبني بلاش يبعت أي حاجة ليهم.. ده رجاء".

يذكر أن "مدكور" أعلن منذ فترة إصابته بمرض سرطان القولون، بعد خضوعه لفحوصات طبية، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر فيس بوك.