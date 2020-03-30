فيديو.. أرملة جورج سيدهم: روحه كانت ترفرف حولنا في الجنازة

في مداخلة هاتفية أجرتها الدكتورة ليندا، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي توفي مساء الجمعة الماضي، مع برنامج"التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، صرحت بأنها لم تشعر بأنها كانت في جنازة زوجها وتشييع جثمانه لمثواه الأخير: "كان يوم عُرس وليس جنازة، على رأي الفنانة دلال عبد العزيز، روح جورج كانت ترفرف في الكنيسة".

العديد من البرقيات والرسائل تلقتها الدكتورة ليندا، من جميع البلدان، وتابعت خلال الاتصال الهاتفي، أنها شكرت الله، على وفاة الفنانة نادية لطفي قبله: "كنت أخشى أن ترحل نادية لطفي إن مات جورج في حياتها، وأنا لم أخبره برحيلها حتى وفاته، لأنني أعلم تماما كيف ستكون حالته لو علم برحيلها".

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وعن اللحظات الأخيرة في حياته، قالت: "كان يقظا جدا ومتابعا لكل شيء خلال فترة مرضه التي امتدت 24 عاما، ولم تتراجع حالته الصحية إلا في آخر 48 ساعة".

في يناير الماضي، وعدت "ليندا" جمهور جورج سيدهم بمفاجأة، حيث كتبت عبر صفحتها على فيس بوك: "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب، وكل عام وجمهوره العريق بألف خير، وتحياتي للفنان القدير سمير غانم، والفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم"، إلا أن القدر لم يمهله لتحقيق وعد زوجته التي وصفته في حياته وبعد مماته بـ"شريك حياتي".