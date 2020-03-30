كيت ميدلتون تتفوق رسميا على ميغان ماركل كـ"أكبر مؤثرة أزياء" في عام 2020

أعلن متجر "تخفيض الملابس" - LovetheSales - فوز دوقة كامبريدج كيت مديلتون، بلقب الأكثر تأثيرًا في عالم أزياء 2020، وذلك بعد تحليل كل الإطلالات التي ارتدتها "ميدلتون"، وأيضًا تحليل إطلالات دوقة ساسكس ميغان ماركل، خلال عامي 2019 و2020، مؤكدًا تراجع تأثير "ماركل" على خزائن أزياء النساء، في حين أن تثيرا "كيت ميدلتون" أصبح أقوى. ويكشف التحليل الذي يستند إلى عمليات بحث "غوغل" واستعلامات البحث ومشاهدات الصفحة ومقاييس المبيعات لـ 4 ملايين متسوق بريطاني، أنه عندما ارتبطت ميغان لأول مرة بالأمير هاري في نوفمبر 2017، حتى نهاية عام 2019، كانت هناك زيادة بنسبة 216 % في الطلب عبر الإنترنت على كل عنصر ارتدته، وفي الوقت نفسه، ازدادت عمليات البحث عن أزياء كيت زيادة بنسبة 119%.

لكن في عام 2020، تغير كل هذا، حيث ازدادت نسبة البحث عن بعض القطع التي ارتدتها كيت بنسبة 159%(قفزة كبيرة من 119% العام الماضي)، في حين أن الزيادة في عمليات البحث عن مظهر ميغان انخفضت إلى 31% فقط. فعندما يتعلق الأمر بالتأثير على عادات تسوق النساء في المملكة المتحدة، فإن دوقة ساسكس سابقا ميغان ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون هما الأكثر تأثيرا، فعندما ارتبطت ميغان ماركل بالأمير هاري في عام 2017 وانضمت إلى العائلة المالكة في عام 2018، لفتت انتباه الجميع بأسلوبها المختلف كليا عن أسلوب كيت ما تسبب في نفاد القطع التي ارتدتها في العديد من المناسبات، فتفوق بذلك "تأثير ميغان" على "تأثير كيت".

كما تربعت ميغان على عرش القائمة السنوية لأكثر الأشخاص تأثيرا في صناعة الموضة خلال 2019 والذي نشرته منصة البحث عن الأزياء "Lyst"،

وبالرغم من شعبيتها وتأثيرها القوي، إلا أنه عندما قرر الثنائي الملكي التخلي عن واجباتهما الملكية والانتقال إلى كندا، يبدو أن كل ذلك بدأ يتغير. وبما أن ميغان أمضت معظم الربع الأول من العام في كندا، فقد رأيناها في إطلالات قليلة مقارنة بكيت، التي تم تصويرها بالفعل في 20 ارتباطا ملكيا حتى الآن هذا العام، وبينما تستند هذه الأرقام إلى متوسط الزيادات وليس كمية المبيعات، تجدر الإشارة إلى أن الانتظام الذي رأيناه مع كيت، ربما أعطاها ميزة من حيث اكتساب قاعدة من المتابعين .

قد يهمك أيضًا:

Advertisements