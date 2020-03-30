منعا لزيادة الوزن خلال العزل المنزلي.. خلطات طبيعية تساعد على التخسيس

خلال فترة العزل المنزلي يلجأ البعض إلى تناول كميات كبيرة من الطعام أو تناول الطعام أو الراحة الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الوزن مع عدم وجود حركة كافية للتخلص من الدهون، وهناك بعض الأعشاب الطبيعية التي يساعد تناولها على إنقاص الوزن منها كما ذكرها موقع "health line".

ماء الليمون

يساعد شرب ماء الليمون في فترة الصباح على فقدان الوزن، ويحتوي الليمون على مضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون.

طريقة التحضير

يمكن تحضيرها من خلال عصر نصف ليمونة، إضافتها إلى كوب ماء دافئ أو بارد، ويمكن ‘ضافة عليها اوراق النعناع الطازجة أو شريحة من الزنجبيل الطازج.

مشروب القرفة

يعمل مشروب القرفة على التخسيس وإنقاص الوزن وحرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

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طريقة التحضير

إضافة ملعقة كبيرة من القرفة إلى كوب ماء دافئ، وتركها لفترة قصيرة ثم شربها، ويُفضل تناولها قبل النوم مباشرة.

خلطة شاي الزنجبيل

يعتبر شاي الزنجبيل من الخلطات التي تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن.

طريقة التحضير

يخلط الزنجبيل مع ليمونة طازجة وملعقة كبيرة من العسل و4 أكواب من الماء ويتم غلى الماء بضع دقائق.