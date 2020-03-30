تعتبر سلطة البنجر والجرجير والخس، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي إلى جانب احتوائها على العناصر المهمة التي تفيد جسم الإنسان. وإليك طريقة عمل سلطة البنجر والجرجير والخس، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير سلطة البنجر والجرجير والخس كوب خس مفروم كوب كوب جرجير 300 جرام بنجر مسلوق نصف كوب فول سوداني محمص ملح فلفل أسود Advertisements 2 ملعقة كبيرة عسل زيت زيتون كوب جبنة قريش طريقة تحضير سلطة البنجر والجرجير والخس - في بولة يخلط العسل مع زيت الزيتون - ثم يتبل بالملح والفلفل - في طبق التقديم يوضع الخس ثم يضاف البنجر ثم يضاف الجرجير - ثم تضاف الجبنة القريش ثم يضاف السوداني المجروش - ثم يضاف الدريسنج وتقدم السلطة

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