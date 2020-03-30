علقت سارة الداخلي، باحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، على المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أن عسل النحل يقضي على فيروس كورونا المستجد، نافية تلك المعلومة والمغلوطة.
وقالت "الداخلي"، لـ"هن"، إن تناول العسل يقوي جهاز المناعة، الذي بدوره يساعد على التصدي للفيروس الغامض، فى ظل جهود المبذولة لإنتاج مصل فعال.
وأشارت إلى أن عسل النحل، يتميز باحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات، ويمكن أن يكون له خصائص ضد الالتهابات والجراثيم.
وأوصت الباحثة في علم الأدوية والسموم، بتناول ملعقة من العسل "على الريق" يوميا، كما يمكن تحلية العصائر به، أومزجه مع الماء الدافئ أو الليمون، للمساعدة على تعزيز المناعة.
يشار إلى أن فيروس "كوفيد-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تناول العسل يقضي على فيروس كورونا؟.. متخصصة تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.