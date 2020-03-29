الامارات | الغرغرة بالخل تقتل فيروس "كورونا"؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

شكرا لقرائتكم خبر عن الغرغرة بالخل تقتل فيروس "كورونا"؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من بين الطرق التي يتداولها كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الغرغرة بالخل أو الماء الدافئ والملح يخلص المريض من الفيروس القاتل. ورداً على ذلك، تقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المياه المالحة تقضي على فيروس كورونا.

وتوضح المنظمة أن هناك بعض الأدلة المحدودة على أن شطف الأنف باستخدام محلول ملحي (ماء مالح) قد يساعد الناس على الشفاء من البرد بشكل أسرع، لكن هذا لم يثبت أنه يمنع التهابات الجهاز التنفسي.

وأكد الأطباء في معهد جونز هوبكنز الصحي أن الغرغرة بالماء المالح لا تساعد على الحماية من الفيروسات التاجية، ومن ضمنها فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن الغرغرة بالماء المالح أثبتت فعاليتها كعلاج منزلي لالتهاب الحلق، فإن التهاب الحلق ليس من الأعراض الأكثر شيوعاً عند الإصابة بفيروس كورونا. ولا توجد إرشادات طبية رسمية توصي باستخدام الملح والماء الدافئ أو الخل للتخلص من فيروس كورونا، سواء من المراكز المتخصصة أو حتى الحكومات.