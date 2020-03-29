الامارات | في "زمن كورونا".. تطبيق إلكتروني يغني عن قياس الملابس بالمحلات

شكرا لقرائتكم خبر عن في "زمن كورونا".. تطبيق إلكتروني يغني عن قياس الملابس بالمحلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أجبر العالم على تغيير الكثير من عاداته وسلوكياته في إطار مكافحة الوباء، ظهر مصطلح التباعد الاجتماعي الذي يتعلق بضرورة الحفاظ على مسافة آمنة بين الشخص والمحيطين به، والحرص على تجنب ملامسة أي أشياء غير شخصية قدر الإمكان من أجل تجنب التقاط عدوى الفيروس.

وابتكر باحث بشركة "غوغل" الأميركية لخدمات الانترنت تطبيقا إلكترونيا يستطيع التعرف على قياسات الجسم، وبالتالي يغني المستخدم عن الحاجة لقياس الملابس بنفسه أثناء التسوق.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" أن التطبيق الذي ابتكره الباحث جاسون مايز يستطيع التعرف على أبعاد أو قياسات جسم المستخدم بمجرد تغذيته بصورة إلكترونية له.

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ومن أجل تشغيل التطبيق، يقوم المستخدم بتسجيل طوله داخل البرنامج ثم يقف أمام كاميرا انترنت لتقوم بعملية مسح سريع لجسمه وإرسال الصورة إلكترونيا إلى التطبيق، الذي يقوم بشكل تلقائي بتحديد القياسات الأساسية للجسم مثل عرض الصدر والوسط ثم تعريف المستخدم بالقياسات الدقيقة لجسمه إذا كان يرغب في شراء قميص أو سروال أو ثوب وغير ذلك من الملابس.

ويقول مايز: "اعتقد أن هذه التطبيق يمكن أن يعود بالفائدة على الكثيرين من أمثالي الذين لا يهتمون كثيرا بشراء الملابس ولا يعرفون قياسات أجسامهم"، وأكد أن هذا التطبيق، في حالة تعميم استخدامه، يمكن أن يحل كثير من المشاكل التي يعاني منها المتسوقون الذين لا يعرفون مقاساتهم على وجه التحديد، ويعانون أحيانا من مشكلة اختلاف المقاسات من ماركة ملابس لأخرى.

وأكد مايز أن التطبيق يوفر وسيلة "سهلة للغاية" لاختيار مقاسات الملابس دون الحاجة لملامسة الثياب نفسها في المحال التجارية، لاسيما في هذه الايام التي يحرص خلالها الجميع على تجنب ملامسة أي شيء خارج منازلهم بغرض تجنب الإصابة بفيروس كورونا.