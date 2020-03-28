شوية تيك توك وشوية في المطبخ.. كيف تقضي الفتيات فترة الحظر؟

في ظل تطبيق حظر حركة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللتخلص من الشعور بالملل أثناء الجلوس بالمنزل، انقسمت الفتيات في مصر إلى نوعين بين من تفضلن المطبخ وإبداع عمل الأكلات والحلويات، والنصف الثاني يفضل عمل فيديوهات عبر تطبيق "تيك توك".

بكلمات مقتضبة حاولت فرح عادل، 20 عامًا، كلية تجارة جامعة القاهرة، وصف شعورها بعد مرور أسبوع على جلوسها بالمنزل: "أنا فكرت ادخل المطبخ معرفتش أعمل حاجة جربت ادخل التيك توك برده معرفتش أعمل حاجة.. يارب الحظر ده يخلص بقي عشان زهقنا وربنا يعديها على خير".

لم يختلف الوضع مع وجدان محمد، 25 عامًا، التى قررت قضاء وقت فراغها في المطبخ: " برجع من شغلي بما إني قطاع خاص بدخل على المطبخ مش بخرج منه غير آخر اليوم، وأول ما الحظر يخلص هاخد ماما أخرجها عشان نفسيتها تعبت من قعدة البيت، أكتر حاجة مفتقداها دوشة الشوارع بجد مفتقدة الزحمة والصوت العالي وكل ده" وفق حديثها لـ"هُن".

أمنيات تتمنى شروق صلاح الطالبة بالصف الأول الثانوي، تحقيقها بعد انتهاء فترة الحظر: "بعد ما تنتهي فترة الحظر هنزل واخرج واطلب ديليفري براحتي، وعلشان أسلي وقتي بدخل على التيك توك علشان أتابع الأغاني".

أما بيري محمد، قررت قضاء وقتها في المطبخ لشعورها الدائم بالجوع: "القاعدة بتخلي الواحد يفكر في كل تفاصيل حياته اللي بيحاول يهرب منها".

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"فترة الحظر بكون في البيت ومنزله روايات هقرأها وبدخل المطبخ عشان أنا طبيعي اللي بعمل الأكل في بيتنا بس فترة الحظر سمحتلي اخترع أكتر واكتر"، بهذه الجملة بدأت مي عبد السلام، 25 عامًا، كلية حقوق حديثها، متابعة: "بفكر في تيك توك نوع من أنواع الهزار أو التسلية مفتقدة الأمان الفترة دي ومش عارفة بكرة في إيه ولا يومى هقضيه إزاي، مفتقدة شغلي".

شعور نور تامر، 22 عامًا، كلية تجارة، بالملل جعلها تقرر الدخول على "تيك توك" في وقت الفراغ: "بدخل علي التيك توك وقت فراغي، الوقت طويل والحظر طويل، ربنا يسترها، مفتقدة صحابي والفسحة بعربيتي والجامعة".