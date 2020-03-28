ألعاب جديدة وتنمية مواهب.. علمتي ولادك إيه خلال فترة الحظر؟

وسائل مختلفة اتبعتها الأمهات لاستغلال فترة الحظر التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال وسائل ترفيهية مفيدة للأبناء وهوايات مختلفة، إجازة غير متوقعة يستريح فيها الأبناء من عناء الاستيقاظ مبكرا حتى تبدأ كل أم في اختيار الوسيلة المناسبة التي تساعد على تنمية مهارات الأبناء المختلفة.

شيرين: تحارب الحظر باستغلال موهبة الرسم

منعًا لتفشي فيروس كورونا قررت شيرين حمدي، ولي أمر 3 طلاب في مراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي، استغلال موهبة أحد أبنائها في الرسم، متابعة أثناء حديثها لـ"هُن": "بحاول نتكلم مع بعض وأشاركهم في أوضاع البلد لأنهم زهقانين وكل يوم عايزين ينزلوا وطبعا ممنوع النزول نهائيا".

استغل ابنها بالمرحلة الثانوية موهبة الرسم أثناء مذاكرة المواد التاريخية: "ابني بيتعلم الرسم.. دي أكتر حاجة بيحبها وبيستغلها".

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منى: علمت ابني بمرحلة الحضانة الوضوء والصلاة

"الوضوء والصلاة" كانت هذه أول الأشياء التي حرصت منى السداوي على تعليمها لابنها بمرحلة الحضانة: "علمت ابني الوضوء والصلاة دول أهم حاجة لازم يتعلمهم، وبيرسم لوحده وبيعمل أكل معايا".

سلوى: بعلم ابني الحروف والأرقام والتعرف على الألعاب المختلفة

قررت سلوى الزغبي، استغلال فترة الحظر في تعليم نجلها بمرحلة الحضانة، الحروف والأرقام والتعرف على الألعاب المختلفة: "ابني بدأ يتعرف على ألعاب كونكت فور، والشطرنج والطاولة لسه مش فاهمهم، بس بيتعرف عليهم".

ميرفت: استغل حب ابنتي للرسم والغناء في تنمية مواهبها

أنشطة مختلفة أعدتها ميرفت طارق، الأم الثلاثينية لطفلتها بمرحلة الابتدائية يوميًا، حتى تنسى رغبتها الدائمة في الخروج: "بسبب شعور بنتي بالملل قررت استغل موهبتها في الرسم والغناء لاستغلال وقت فراغها بشكل صحيح".