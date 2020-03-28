من هي أول إعلامية عربية رحلت بسبب جائحة كورونا وكيف رثاها زملائها؟

من بين حالات المشاهير التي رحلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، رحلت الإعلامية ليلى الطرزيايم بسبب إصابتها بالفيروس، لتكون بذلك أول إعلامية ترحل بالوباء.

وليلي الطرزيايم هي إعلامية مغربية مشهورة لها العديد من المشاركات والدراسات العلمية في حياتها.

وشغلت منصب مساعد المدير العام الأسبق لقناة ميدي ١ تيفي.

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وكانت الطرزيايم تعاني من مرض القصور الكلوي قبل وفاتها.

ودخلت ليلي المستشفي العسكري بالرباط بعد تدهور حالتها الصحية، لتؤكد التحاليل المخبرية بإصابتها بفيروس كورونا.

كما ان عدد من زملائها سارعوا الى رثائها عبر السوشيال ميديا بكلمات مبكية ومنها الإعلامية إيمان أجوتان قائلة: "علمت للتو أن زميلتي السابقة في "ميدي أن تي في" ليلى طرزايم من بين من وافتهم المنية بسبب الوباء اللعين !!!رحمك الله عزيزتي وأسكنك فسيح الجنان وألهم ذويك جميل الصبر والسلوان إنَّا لله وإنا إليه راجعون..."

كما نعاها الإعلامي في قناة العربية إبراهيم بدر على تويتر مغرداً :" تلقيت اليوم خبرا صادما عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة ميدي1 تيفي بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا.. رحمك الله يا ليلى والهم".