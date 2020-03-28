منها الضغط العصبي.. 10 عادات تضعف جهاز المناعة المقاوم لكورونا

من الأمور التي يجب الحفاظ عليها للوقاية من فيروس كورونا والعديد من الجراثيم والبكتيريا، الحفاظ على الجهاز المناعي، الذي يعمل كسلاح ضد الفيروسات والعدوى.

وهناك بعض الأشياء التي تضعف جهاز المناعة منها كما ذكرها موقع "WebMd":

قلة النوم

من الأشياء التي تضعف جهاز المناعة قلة النوم، وترتبط قلة النوم بانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم في محاربة الأمراض.

لذلك لابد من النوم جيداً يومياً، وعدم السهر لفترات طويلة حتى لا تحدث اضطرابات في النوم، فهذا سيدعم جهاز المناعة بصورة كبيرة.

السمنة

تؤدي السمنة إلى ضعف جهاز المناعة، فإن الأشخاص البدناء أكثر عرضة للأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

الضغط العصبي

يتجاهل كثير من الأشخاص هذا الأمر على الرغم من تأثيره القوي على جهاز المناعة، حيث إن الإجهاد العصبي والضغط النفسي يقلل من وظائف جهاز المناعة.

وبالتالي فإن الإجهاد الشديد يمكن أن يجعل الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا، بالإضافة إلى مشكلات صحية أخرى مثل أمراض القلب والسكري.

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النظام الغذائي السيئ

يجب أن يتضمن النظام الغذائي الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والحليب قليل الدسم، فكل هذه الأطعمة تساعد في تعزيز جهاز المناعة والقيام بوظائفه بصورة أفضل.

عدم ممارسة الرياضة

أثناء ممارسة الرياضة، يزداد تدفق الدم الذي يعزز عملية طرد النفايات السامة من الجسم، كما أنه يعزز الدورة الدموية المحسنة للأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء الهامة لمكافحة الأمراض المعدية.

التدخين

يضعف التدخين جهاز المناعة ويقلل من قدرة الجسم على محاربة الأمراض.

الإفراط في المضادات الحيوية

يؤدي الاستخدام المفرط للأدوية إلى ضعف جهاز المناعة، وخاصة المضادات الحيوية.

عدم الاهتمام بالنظافة

يؤدي عدم الإهتمام بنظافة الجسم إلى تعريضه للمزيد من الجراثيم والبكتيريا، مما يتسبب في ضعف جهاز المناعة، وينطبق ذلك على نظافة المنزل.

جفاف الجسم

يجب الحرص على شرب الكثير من الماء الذي يخلص الجسم من السموم، ولذلك ينصح بالإكثار من شرب الماء وترطيب الجسم من خلال المشروبات الصحية الأخرى مثل الأعشاب والعصائر الطازجة.

استنشاق المواد الكيماوية

يجب تجنب استخدام المواد الكيماوية الموجودة في المنظفات بقدر الإمكان، ويفضل ارتداء القفازات أثناء استخدامها.