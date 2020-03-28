الامارات | لنبدع_معاً .. دعوة من "دبي للثقافة" إلى الإبداع من المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن لنبدع_معاً .. دعوة من "دبي للثقافة" إلى الإبداع من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" حملة رقمية وطنية عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان #لنبدع_معاً،. أتى ذلك بعد "، إطلاق سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة وسم #لنبدع_معاً من خلال رسالة التفاؤل والأمل التي وجهتها يوم أمس إلى المبدعين والمبتكرين والفنانين والعاملين وكافة الأطراف الفاعلة في القطاع الإبداعي والثقافي. وتهدف "دبي للثقافة" من خلال هذه الحملة إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع، أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم خلال الفترة الراهنة، إلى تقديم نتاج إبداعية، كل في مجال ميوله، لدعم حملة #خلك_في_البيت التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي حققت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطوع نخبة من رواد قطاع الثقافة والفنون للمشاركة في مقطع فيديو قصير قامت بإنتاجه وإخراجه المخرجة نايلة الخاجة عن بُعد بهدف الإسهام في ترسيخ دور الثقافة ضمن النطاق الاجتماعي عبر دعوة المواهب الإبداعية في المجتمع الإماراتي، من هواة الكتابة والشعر والفن والتصميم والتصوير، إلى الاستفادة من أوقاتهم واستثمار مواهبهم بطريقة مثلى أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم؛ لتقديم الفائدة للمجتمع ونشر ثقافة الإيجابية بين أفراده من خلال تقديمهم نتاج إبداعي متنوع، سواء أكان في مجال الأدبي (كالشعر والنثر والخواطر)، أم الفنون البصرية (كالتصوير والأفلام القصيرة والرسوم المتحركة واللوحات التشكيلية والتصاميم الفنية بكافة أشكالها)، أم أدائية (كالموسيقى والغناء والتمثيل)، وغيرها من ألوان الإبداع الكثيرة.