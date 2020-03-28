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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - لقد مر أكثر من أسبوع منذ أن قررت معظم الشركات سياسات العمل عن بعد بنسبة 100٪ للعمال غير الضروري تواجدهم في المكتب . لهذا باشر الجميع بالعمل من المنزل ومع هذا هناك وقت متبقي طويلاً في اليوم قد تشعر به الموظفات بالملل. فمذا بالنسة لربات المنزل وللطالبات وما يشعرن به من ملل وتعب نفسي ؟
من هنا قامت مجموعة من أبرز المدونات بتطبيق مكياج وإطلالات مميّزة على الإنستقرام خلال فترة تواجدهن الحالي في الحجرالمنزلي سنعرضها عليك .
نترك الأمر للمؤثرات المفضلات لديك في عالم الجمال لجعل الحجر الصحي والنزول الاجتماعي مكاناً مسلياً.
تذكرنا أحدث صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه فرصة رائعة للعب مع لوحاتنا وفرشنا وأدوات الشعر لتجربة مظاهر الجمال الجديدة أو لاختبار بعض المستحضرات. وتأخذين دروسهم التوجيه الذي نحتاج إلى ممارسته حتى نتمكن من إتقان الهواية المفضلة بتطبيق المكياج.
مكياج سموكي زهري وبنفسيجي
مكياج أزرق فاتح مع أيلاينر
مكياج برونزي جذّاب
مكياج نيود رائع
في بعض الأحيان يمكن أن يحقق وضع بعض أقنعة العناية بالبشرة ووضع المكياج على الوجه مع استلقاؤك على الأريكة شعورًا مريحاً يبعدك عن الضغوط التي نعاني منها.
تحققي من هذه الإطلالات التي أتقنتها مدونات الجمال على انستقرام واستفيدي من فترة الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بلوجرز انستقرام أبدعن بالمكياج خلال الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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