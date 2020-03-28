تمارين اليوغا للوجه.. طبّقيها في الحجر الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 مارس 2020 07:42 مساءً - تغنيكِ تمارين اليوغا للوجه عن عمليات التجميل وحقن البوتوكس والمستحضرات التجارية، إذ تعمل هذه التمارين على تحريك عضلات الوجه عبر الشد والارخاء.

بحركاتٍ بسيطة خلال الحجر الصحي ستتمكّنين من تحريك الدورة الدموية وزيادة إنتاج الكولاجين في بشرتكِ، التي بدورها تخفف ظهور التجاعيد وتساعد في تأخير علامات الشيخوخة ما يجعل وجهكِ أكثرب نضارةً وشباباً.



إليكِ فيما يلي تمارين اليوغا بدءًا من أعلى الجبين وصولًا إلى آخر أسفل الرقبة.



تابعي المزيد: أسباب تقشر جلد القدمين



تمارين اليوغا للجبين

تمارين اليوغا للوجه



اصنعي قبضة بيديك ومرريها على الجبين من الوسط الى الخارج لتمرين عضلات الجبين بهذا الاتجاه. كرري هذه الحركة 10 مرّات.

مرري أصابعك بحركات عمودية على الجبين لشد عضلات الجبين وتحريك الدورة الدموية. كرري هذه الحركة 10 مرات.



تابعي المزيد: ماسكات الزبادي لبشرة فاتحة كبياض الثلج من مطبخك



تمارين اليوغا حول العينين

تمارين اليوغا للوجه



بواسطة اصبعَي السبابة والأوسط قومي بحركات دائرية حول العينين لتحريك الدورة الدموية.

ضعي اصبعَي السبابة والأوسط عند أطراف العينين، اضغطي بخفة نزولاً عند وسط الخدين.

اضغطي باصبعَي السبابة والأوسط فوق الحاجبين، ارفعي حاجبيك كأنك كتفاجئة الى فوق.

ضعي اصبعَي السبابة والأوسط تحت الحاجبين، ارفعي الأصابع الى الأعلى وأغلقي عينيك. هذه الخطوة سترفع العينين والحاجبين وتخلق مدى أكبر.

ضعي اصبعَي السبابة والأوسط عند أطراف العينين، قومي بحركات دائرية صعوداً نحو أطراف الجبين.

تابعي المزيد: خلطات للعروس سريعة المفعول

Advertisements



تمارين اليوغا للخدود

تمارين اليوغا للوجه



دلّكي خدودك من طرف الفم باتجاه الأذن بواسطة الإبهام.

اضغطي قبضة يديك عند الخدين واحني رأسك عليها. كرري هذه الحركة عدة مرات.

دلّكي خدّيك من طرف الفم باتجاه الأذن بواسطة 3 أصابع وقومي بالحركة نفسها تباعاً باليد الاخرى.

قومي بطي أصابعك وحرّكيهما من أطراف الأنف صعوداً، كرري هذه الحركة عدة مرات.

قومي بوخز خديك من الأسفل الى الأعلى لتحديدهما.

استخدمي كف يديك لضغط وتدليك الخدين من أطراف الفم صعوداً.



تابعي المزيد: البروفسور مصطفى حمدي : جديد تقنيات التجميل وترميم الثدي



تمارين اليوغا حول الفم

تمارين اليوغا للوجه



باستخدام اصبع البنصر، اضغطي بحركات دائرية على الخطوط المحيطة بالفم. كرري هذه الحركة 10 مرّات.

بواسطة اصبعي السبابة والأوسط، دلّكي منطقة حول الفم لمدّة دقائق لتحريك الدورة الدموية.



تابعي المزيد: أفضل تونر طبيعي قابض للمسام للبشرة الدهنية



تمارين اليوغا للرقبة

تمارين اليوغا للوجه



ارفعي رأسك الى فوق اضغطي بواسطة اصبعيك نزولاً من الأذن حتى أسفل الرقبة. كرري هذه الحركة 10 مرّات.

أرجعي رأسك الى الوراء ومرري أصابعك نزولاً عند الرقبة عدة مرّات، ثم ثبتي يديك أسفل الرقبة وارفعي ذقنك. حرّكي شفتك السفلى نحو الداخل والخارج.

تابعي المزيد: إليك ماسكات الزبدة لترطيب البشرة الجافة