"يوميات حلمي في المطبخ".. يقدم "سدك الحنك" في أيام الحظر

بين الحين والأخر يحرص الفنان أحمد حلمي، على مشاركة مقطع فيديو تحت عنوان "يوميات حلمي في المطبخ"، لتشجيع متابعيه على البقاء في المنزل لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونشر حلمي، مقطع في عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، شرح من خلاله طريقة عمل "سد الحنك" والتي قدمها بطريقته الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور.

وقدم حلمي المقادير: "نصف كوب دقيق ونقعد نطير الدقيق يقع بره الطاسة لأننا محتاجين بس ربع كباية فنحط نص كباية ونطير ربعها وتيجي مني تزعق وكده".

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واستكمل: "طبعا الزبدة بتسيح في جنب من الطاسة عشان مش معايا طاسة تانية، وطبعا دي حركة معلم محدش يعرف يعملها أن أجمع الدقيق في حته والزبدة في حته".

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ويضيف حلمي: "بعد كده ناخد نص كوباية مايه بسكر وأهم مرحلة تتاكد أن في باسكت زبالة جنبك عشان أول ما هتخلص هنرمية ولا من شاف ولا من دري ونعطر الجو وأنا أسف".

واختتم مقطع الفيديو: "طبعا ياجماعة أنا بهزر مترمهاش ولا حاجة أهه سد الحنك وبالهنا والشفا".