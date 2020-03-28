"بالحظر اتجمعنا" للكورونا فوائد أخرى للأزواج.. منها "الرياضة والحب"

مصاعب الحياة التي تسبب دائما توتر بين الأزواج، طلبات لا تنتهي والتزامات من الزوجين، تجعل أيام السعادة قليلة، وتنبت الغضب بينهم، إلا إذا كانت أسرة مبنية على الحب والتعاون والاحترام، فوقت الصعاب يظهر معدن كل شخص منهم، وقد يكون للأزمات دور في تقوية علاقتهم ببعض وقربهم أكثر فأكثر.

انشغال دائم بمسؤوليات الحياة وتكوين أسرة منذ 13 عاما اثمرت بـ"علياء ويمني"، جعلت عادل وسماح زوجين يتصارعان وسط صخب العمل والبيت لتكملة قصة حبهما التي بدأت ومستمرة لليوم.

فبعد قرار حظر التجوال الذي أصدرته رئاسة الوزراء، والذي نص على تقليص العمالة بات عادل أحمد مدير عمليات إنتاجية بأحد مصانع مدينة بدر، يراوده إحساس بالإنعزال ولكنه حسب حديثه لـ"هن" انعزال مثمر ففيه شعر بالراحة الجسمانية وبالجلوس مع أسرته واكتشفت بناته أكثر وأكثر، معلقا: "أكتشفت أن زوجتي يقع عليها دورا كبيرا ويجب علي أن أتعاون معها ونساندها".

وعن كيفيه قضاء وقته أثناء الحظر قال: "كل ما أستطيع القيام به لنفسي ولم أكلفها أكثر من المستطاع وقمت ببعض أعمال النظافة التي تحتاج قوة بدنية عالية ولا تستطيع زوجتي القيام بها".

ومن جانب أخر قالت زوجته سماح حمدي مدربة تنمية بشرية، إن احساسها ممتع لأنها كانت طالما تشعر بالصخب والهرج والتلوث، واختلف تماما ذلك الشعور خاصة بوجود زوجها بالسكين، فتابعت: "وقت الحظر قربني من بناتي وشغلني بنفسي أكتر قربني من ربنا وأشعرني برغبة زوجي في التعاون معي".

واردفت : "استقرار الأسرة بينبع بالتفاهم والمشاركة وفي حالتنا كان سهل لأننا متزوجين عن قصة حب".

وعن أكتر الأشياء أسعدتها في جلوس زوجها بالبيت قالت: "أصبح يساعدني في أعمال البيت وخصوصا الأعمال التي تحتاج قوة بدنية، وجعلني أشعر بمدى قربه وايضا قام بتضيف المراوح والنجف وغيره".

واردفت:" مكنتش أتخيل أن هذا الفيروس الصغير قدر يقرب الناس ببعضها وعرفنا أن الحياة لا تستحق المهاطرة ووجع القلب".

"عائشة وحسام".. بنضيع الوقت في الماسكات والرياضة في البيت

زواج سنة جمع بين عائشة رشاد وحسام حجاج بعد قصة حب جعلهم في حالة انسجام خاصة لأن اهتمامهم مشتركة.

كان بالنسبة لحسام أمر الحظر صعبا في البداية خاصة وهو يعمل مسؤول مبيعات في إحدى الشركات الكبرى ولتعوده على الحركة باستمرار، لكن الأمور المشتركة بينهم جعلت الحظر شيء لطيف.

وقالت عائشة رشاد: "اليوم بيدأ بالفطار وبعدها لعب رياضة في البيت عشان جسمنا مايتضمرش من القاعدة".

وتابعت: "بيحاول يمتص غضبي ويخفف طلبات ومتجمعين مع العيله فاليوم بيبقي مشغول مش فراغ".

واردفت: "بشغل وقت فراغي بعمل مسكات وايروبكس وبستغله في الاهتمام بنفسي وبيه".

Advertisements

ومن ناحية حسام قال: "أنا ببقى طول الوقت عالفيس بوك عشان مش واخد على قاعدة البيت بس هي مستحملاني" وتابع:" أنا بصراحة مبسوط جدا وأنا قاعد معها حتى لما طلباتي بتكتر بتضحك وتقولي كفاية أنك جمبي".

إيمان ومحمود في حجر صحي عالضيق بسبب الحمل

ظروف الحمل ووجود طفلة لم يتعدى عمرها السنتين جعل محمود سعيد الذي يعمل في مجال الرياضة في حالة من القلق والخوف على أسرته الصغيرة، حيث قال في حديثة لـ"هن": "بشتري طلبات البيت وبيطبخ لنفسي عشان ظروف حمل إيمان، ومبسوط جدا أني قادر أعمل كده".

وتابع: "بالرغم من ذهاب ايمان لوالدتها خاصة وأن ابنتنا فريدة مناعتها ضعيفة فطلبت منها عدم الرجوع وتلبية متطلباتهم دائما".

ومن ناحية أخرى قالت إيمان عمار زوجته: "محمود زوج متعاون وخصوصا إننا متزوجين عن حب شعرت بخوفه علينا بالرغم من تقصيري ناحيته وتأكدت أن الأزمات هي أكبر دليل لأظهار الحب والمودة بين أي زوجين".

الحظر رجع الحياة الأسرية لطبيعتها.. أميرة وحسام "أيامنا حلوة مع الحظر"

زواج من 10 سنوات اثمر عن طفلين، مع بدأ وقت الحظر وعمل حسام السبكي "محاسب" في المنزل جعل اليوم مشحونا بطاقة إيجابية كما قالت أميرة راشد في حديثها لـ"هن": "بصحى من النوم علطول عالمطبخ احضر الفطار والغدا في نفس الوقت بفطر ولادي وجوزي وافطر وأنا واقفه في المطبخ عشان أنجز".

السعادة تغمرها فبسرعة تحضر الغداء لكي يتثني لهم الوقت باقي اليوم للترفيه والأحاديث الجانبية.

وتاعبت: "جوزي بيتعاون معايا جدا بيساعدني في البيت والولاد، طول الوقت قريب مني وقرب اكتر مع الحظر"

متجوزين بطريقه تقليدية شفنا بعض في فرح واتقدملي بس الحب بييجي مع العشرة.

ومن جانبه أوضح حسام: "مكنتش اليوم طويل وحلو كده قبل الحظر، الحظر رجع كل حاجه في مكانها الصح، العلاقات رجعت لطبيعتها، بقيت بقضي يوم اطول مع ولادي".

واختتم الزوج" :أنا وزوجتي بقينا صحاب وفي كلام ومواضيع بتتفتح بينا وده مكنش بيحصل زمان بسبب ضغط الشغل".