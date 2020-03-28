من الأموال للأخشاب والأحذية.. مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ينتقل فيروس كورونا "كوفيد 19"، إلى الإنسان من خلال الأسطح والملابس المتسخة والنقود، فما هي مدة بقاء هذا الوباء على الأسطح؟

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس قد يستمر على الأسطح البلاستيكية أو الفولاذ، لبضع ساعات أو 3 أيام إذا لم يتم تطهيرها بعناية، أما على الأسطح النحاس 4 ساعات، وفق ما نقل موقع "news".

ووجدت اختبارات أجرتها الحكومة الأمريكية وعلماء آخرون أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يعيش في الهواء بعد السعال لعدة ساعات، وأشار باحثون إلى أنه لا يثبت أن أي شخص أصيب بعدوي كورونا عن طريق استنشاقه للهواء.

ووفقا لدراسة أجراها عدد من الباحثين، يستمر فيروس كورونا على النقود لمدة 24 ساعة، لذا يفضل التقليل من تداول النقود، لأنها يمكن أن تسبب انتقال العدوى، ومدة استمراره على الورق من 4-5 أيام.

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كما أن مدة بقاء الفيروس على مقابض الأبواب وأسطح المكاتب، والترابيزات المغطاة بالبلاستيك أو المواد الصناعية والأسطح الصلبة، من يومين إلى ثلاثة.

وأظهرت دراسات أخرى أن الفيروسات تفقد قدرتها في غضون دقيقة واحدة في حال تطهير الأسطح، بمادة كحولية يصل تركيزها إلى 70% أو بالمنظفات المنزلية التي تحتوي على 0.1% من هيبوكلوريت الصوديوم.

كما تشير منظمة الصحة العالمية، إلى أن الفيروسات التاجية لا يمكن أن يعيش إذا تعرض لدرجة حرارة 56 مئوية لمدة تزيد عن 30 دقيقة، لذا ينصح بغسل الملابس على درجة حرارة عالية بعد خلعها مباشرة أثناء العودة من المنزل، وتجفيف الملابس جيدا في الشمس.

ويعتبر نعل الحذاء أرض خصبة لتكاثر للبكتيريا والفيروسات، إذ إن قطرات الجهاز التنفسي التي يحملها شخص مصاب بفيروس كورونا، يمكن أن يهبط في أي مكان على الجزء العلوي من الحذاء مثل الأربطة أو الكعب، ويمكن أن تحمل الفيروس لعدة أيام. كما يستمر على زجاج النوافذ والمرايات 4 أيام.

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أما ارتداء القفازات الطبية طوال اليوم فهو من الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون، لأن مدة بقاء الفيروسات عليها 8 ساعات.

كما يستمر فيروس كورونا على الأسطح الإستيل 48 ساعة، والأسطح الألومونيوم 2-8 ساعات، وعلى الأخشاب 4 أيام.

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أما الطرق الصحيحة للتنظيف:

- يعد تنظيف وتطهير الأسطح من أفضل الوسائل للوقاية، حيث يعيش من ساعات إلى أيام على الأسطح والأرضيات، لذا يفضل التطهير عن طريق استخدام الماء والصابون، أو إضافة كوب واحد من الكلور إلى 9 أكواب من الماء.

- يفضل تنظيف الملابس المتسخة بوضع كوب من الخل الأبيض في درج الغسالة مع المنظف، والابتعاد عن وضع كميات كبيرة من المنظف حتى يستطيع الخل قتل الفيروسات.

- يمكن تنظيف وتطهير الأسطح الناعمة؛ كالسجاد والستائر، باستخدام المنظفات التي تحتوي على نسبة من الكحول، ويفضل غسلها بعد ذلك بالماء الدافئ وتجفيفها جيدا.

- لتجنب العدوي من الأحذية، يجب رش الحذاء بالكحول وتركه في الشمس يجف ثم إدخاله.

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