3 خطوات.. كيف تدبر ربة المنزل الاستهلاك اليومي من الغذاء أثناء الحظر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

"غلق تام للمحال التجارية يومي الجمعة والسبت، وغلق الخامسة مساءً باقي الأسبوع"، كان هذا هو قرار مجلس الوزراء مع حظر حركة المواطنين، وغيرها من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وفي ظل الحظر المفروض والإغلاق الجزئي للمحلات والكامل يومين في الأسبوع، نقدم لكم نصائح مهمة تستطيع ربة المنزل أن تدبر من خلالها الاستهلاك اليوم من الغذاء، وفقًا لما ذكر موقعي "Happy Family"، و"سي بي سي سفرة".

أولا: تجميد الأطعمة

- تجميد اللحوم الطازجة والمأكولات البحرية

يفضل تجميد اللحوم والمأكولات فور شرائها وتخزينها بأكياس الثلاجة بحسب الكمية المناسبة لكل وجبة، لتضمني سهولة فكها وطهيها وسلامة الطعام.

- تجميد الخضراوات

أفضل طريقة لتجميد الخضراوات، هو تقطيعها، ثم غسلها وتركها حتى تنشف تمامًا، قبل وضعها في الأكياس وتجميدها، ويمكن تخزينها لمدة ما بين الشهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويفضل عدم تجمد الخضروات الورقية مثل الخس واللفت وكذلك الطماطم وغيرها من المنتجات ذات المحتوى العالي من الماء.

ويمكنك تجميد الأعشاب الطازجة، عن طريق تقطيعها، وخلطها مع كمية صغيرة من الماء أو زيت الزيتون، ثم تجميد هذا الخليط في مكعبات الثلج، وبعد ذلك يفضل وضعها في أكياس فريزر.

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- البيض والألبان

تكمن المشكلة مع البيض، في أن التمدد الناتج عن التجميد يمكن أن يتسبب في انفجار البيضة، وأفضل طريقة لتجميد البيض الكامل هي تكسيرها في وعاء، وخفقها مع رشة ملح، ثم وضعه في الفريزر.

أما اللبن فيمكن تجميد الحليب كامل الدسم، على الرغم من أنه سوف ينفصل، مما سيؤثر على جودته عند الذوبان، إلا أنه لا يزال بإمكانك الطهي والخبز به، ولن تلاحظ الطعم إلا عند الشرب.

يمكنك أيضًا تجميد كريمة الخفق، في أكياس الفريزر، وكذلك الجبن بنفس الطريقة، وأيضًا الزبدة.

- تجميد المخبوزات

يمكن تبريد الخبز المحمص، والكعك، عن طريق لفه وتجميده لمدة تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر بالفريزر.

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ثانيا: تخزين الطعام بالثلاجة

- تنظيف الثلاجة بشكل دوري للتأكد من سلامتها ونظافتها لحفظ الطعام.

- يفضل كتابة اسم الطعام والتاريخ على العلب أو الأكياس المخزن بها الطعام.

- احذري تجمد الطعام في أوعية زجاجية لمدة طويلة، فقد ينفجر ويتسبب في حدوث كسور صغيرة من الزجاج.

يجب أن تكون درجة الحرارة في الثلاجة 5 درجات مئوية أو أقل.

ثالثا: استغلال بقايا الطعام:

- بالنسبة للدجاج المتبقي، يمكنك إخلائه من العظام، وتقطيعه، وتقديمها مع طبق من البطاطس المشوية أو المسلوقة، كما يمكن إعداد سلطة سيزر خضراء غنية بالبروتينات كوجبة غذائية متكاملة.

- اللحوم المطهية من الأفضل فرمها وصنع كرات الكفتة منها، مع تغميسها في البيض والبقسماط وقليها بالزيت، وتقديمها مع سلطة خضراء، أو طبق مكرونة باللصوص الأحمر.

- للاستفادة من بواقي السمك، هناك كثير من الأفكار، ومنها كفتة السمك التي تصنع من السمك والبطاطس المسلوقة، البقدونس المفروم، البيض والبقسماط، مع قليها، كما يمكنك تحضير طاجن السمك بالفرن مع الخضار، الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.

- عند إعدادك كميات كثيرة من الأرز، يمكنك طهي نوع من الدجاج، أو اللحوم بجانبه، أو وضعه في صينية مع الخضروات الطازجة، وإضافة البشاميل والجبن المبشور ووضعه في الفرن حتى تحمر الطبقة العلوية.

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الاستفادة من الخضار والفواكه سريعة التلف:

- الموز عندما يبدأ لون الموز يتحول إلى اللون البني الغامق، فهذا يعني أنه على وشك أن يفسد، وهنا يمكنك صنع عصير الموز والحليب والاحتفاظ به في الثلاجة.

- الليمون والبرتقال والفراولة، ويمكن الاستفادة من قشور الليمون والبرتقال في صنع بعض المربات لذا يُنصح بعدم التخلص منها، وكذلك يمكن تقطيع الفراولة لصنع المربى أو تخزينها في الفريزر بعد غسلها وتجفيفها لعمل العصائر فيما بعد.

- التفاح، قطعي ما تبقى من التفاح ضعيها في عبوة زجاجية، ثم ضعي لبن وامزجيه مع الفاكهة جيدًا، وستحصلين على وجبة لذيذة، كما بإمكانك عمل سلطة الفواكه والعصائر.

- الخضروات، يمكنك صنع شوربة مميزة من بقايا الخضروات المتنوعة، وإضافة التوابل المفضلة لديك، وستحصلين على وجبة غنية بالقيم الغذائية وشهية أيضا.

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