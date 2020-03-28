خباز ألماني يستعين بكعك ورق التواليت لزيادة مبيعاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجح خباز ألماني يدعى تيم كورتيوم، في استعادة الطلب على منتجاته بصنع كعكات على شكل لفائف ورق التواليت، التي تشتد الحاجة إليها حاليا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

الفكرة خطرت للخباز الذي يواجه انخفاضا حادا في المبيعات مع عزوف الزبائن عن الشراء بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، عندما شكى كثيرون من نقص في السلع بمتاجر السوبرماركت مع تحول الألمان نحو تخزين احتياجاتهم.

الخباز الألماني تيم كورتيوم يصنع كعكات على شكل ورق التواليت في مدينة دورتموند .

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تجار التجزئة يقولون: إن مبيعات لفائف ورق التواليت زادت بنسبة 700% في مارس مقارنة بشهر فبراير.

كورتيوم قال وفقا لـ”رويترز”: أدركنا أن علينا صنع لفائف ورق تواليت.. ولكن للأكل.. وحققت الكعكة نجاحا كبيرا إذ ينتج مخبز كورتيوم بمدينة دورتموند غرب ألمانيا 200 قطعة يوميا وبالكاد يلبي ذلك الطلب.

الخباز أضاف الزبائن مولعون بها تماما.. أغلب الناس أعجبوا بها لأنها تضفي أجواء من المرح في هذه الأوقات.

وقال أحد الزبائن مبتسما “رائع.. بعد كل ما نراه بسبب كورونا.. نحتاج لشيء حلو المذاق”.