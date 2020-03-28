الامارات | استمرار الإغلاق المؤقت لمرافق ترفيهية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الإغلاق المؤقت لمرافق ترفيهية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق مكتب خدمات جزيرة ياس عن استمرار الإغلاق المؤقت للمدن والمرافق الترفيهية في جزيرة ياس والمعالم السياحية في أبوظبي، كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة للأفراد، وتشمل هذه المرافق: عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وياس ووتروورلد، وكلايم أبوظبي، وحلبة مرسى ياس، واللوفر أبوظبي، وقصر الوطن. على أن يظل هذا القرار قيد المراجعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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