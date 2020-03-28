الامارات | دبي الجميلة.. في كل صورها

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الجميلة.. في كل صورها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشاهد من المدينة التي لا تنام.. دبي الجميلة في صورها كافة، خلال الليلة قبل الماضية، وقد خلت شوارعها، بعد أن استجاب سكانها لدعوات البقاء في المنازل، خلال البرنامج الوطني للتعقيم الذي انطلق أول من أمس، ويستمر حتى صباح الغد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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