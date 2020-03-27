تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان انطلاقة أسبوع مميزة

مهنياً:اسبوع مميز من الاسابيع الرائعة المهمة والممتازة كل ما تتمناه تحصل عليه اسبوع جيد جدا يبدأ ببعض التقلبات وينتهي ببعض المعاكسات لكن في جميع الاحوال سوف تحصل على نتائج جيدة وايجابية وممتازة اذا اشتغلت كما يجب سوف البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الثور في البيت الرابع بيت العائلة الذي يحمل تعب ومسؤوليات ومتاعب وخلافات عائلية وتراجع في الدراسة يوم صعب ومربك لذلك حاذر الانفعالات والتسرع والخلافات الشخصية والعائلية تختفي الغيوم وتتحسن وتتحسن الاوضاع يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر والزهرة الى الجوزاء لتستمر هذه الزيارة اربعة اشهر من النجاح والفرص السعيدة والزواج والارتباط من اجمل الايام للمقابلات فتنطلق من مرحلة التعب الى مرحلة التحضير للانطلاق بصفحة مميزة صفحة كريمة مليئة بالحظ والمصالحة تخف الحظوظ قليلا مع وصول القمر الى السرطان ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل بين الثلاثاء والخميس اجواء جيدة تقدم لك فرصة عمل او فرصة ايضافية كي تحسن اوضاعك الصحية وحياتك الروتينية انت شاطر مليء بالحركة والجرأة للتخلص من العادات والامور المزعجة تتبدل الامور مع انتقال القمر الى الاسد الى معاكة مع برجك ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الحمل ليتحداك اضف الى ذلك المواجهة والمعاكسة والمشاكل التي يسببها اورانوس من الثور والمريخ من برجك عد للعشرة وكبر عقلك ولا تتهور مطلوب منك ان تتعامل مع الامور بمنطق وهدوء خاصة مهنيا لا تنزع الاجواء بكلمة او خطوة متسرعة .

عاطفياً: ليس بالاسبوع السهل وذلك لكثرة الضغوط المتنوّعة مع وجود كوكب الزهرة في برج الثور الذي يجعل الامور اقل وهجا ما يجعلك مزاجي وقد يصعب التفاهم معك لذلك كن حذرا خاصة وان المتطلبات والمسؤوليات سوف تكثر وتتزامن ما يجعلك حائرا ضائعا للعازب يترتب عليك معرفة التنسيق جيّداً بين الواجبات وتحديد الأولويات. قدّم الدعم وبعض التنازلات أو التسويات رغبة منك في توطيد العلاقات وحمايتها.

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