ماسك الزبادي للوجه يغنيك عن أهم المستحضرات باهظة الثمن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - لا يمكن إحصاء فوائد الزبادي لبشرة الوجه، لذلك فإن تحضير ماسك الزبادي للوجه هو كل ما تحتاجه بشرتك لاستعادة شبابها ونضارتها وحيويتها، حيث يحد من التجاعيد ويزيل التصبغات والبثور وحب الشباب، ويعيد إحياء البشرة المتعبة والشاحبة... إليك طريقة تحضيره في هذا المقال.



ماسك الزبادي والبرتقال لإزالة البقع الداكنة

جربي ماسك الزبادي والبرتقال لإزالة البقع الداكنة



إذا كنت تعانين من اسوداد البشرة والتصبغات والبقع الداكنة، فإن ماسك الزبادي والبرتقال يشكل الخيار المثالي لك، إذ يعمل على تفتيح وتبييض البشرة، ومنحها التوهج الطبيعي. اطحني كميات متساوية من الزبادي والعدس المجروش في الخلاط الكهربائي. وحين تصبح المكونات ناعمة، أضيفي إليها القليل من برش البرتقال. اطحني المكونات مجدداً وطبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر.

تابعي المزيد: 5 وصفات تنقذ بشرتك الجافة خلال فترة الحجر



ماسك الزبادي والموز لمكافحة التجاعيد

الموز والزبادي



الموز غني بالخصائص والفيتامينات المكافحة لشيخوخة البشرة. أما العسل والزبادي فيمتلكان الخصائص نفسها، حيث يعملان على شد الجلد ومحاربة علامات التقدم في السن على البشرة. اهرسي حبة ناضجة من الموز وامرجيها مع ربع كوب من اللبن الزبادي وملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي. وحين يصبح المزيج متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه ما بين 10 الى 30 دقيقة. بعدها، نظفي وجهك وشطفيه بالماء الفاتر.



ماسك الزبادي والعسل لتنعيم البشرة

جربي ماسك الزبادي والعسل لتنعيم البشرة



يمتلك ماسك الزبادي والعسل قدرة كبيرة على ترطيب البشرة، بكافة أنواعها، وخصوصاً البشرة الجافة وشديدة الجفاف، فيجعلها ناعمة ونضرة وندية. امزجي ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي كامل الدسم، وملعقة كبيرة من كل من العسل، والأفوكادو المهروس جيداً ودقيق الشوفان المطبوخ. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على عجينة لينة سهلة التطبيق. مدّي العجينة على بشرة وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، أزيلي الماسك عن وجهك باستخدام قطعة قماش ناعمة، ونظفيه بالغسول الملائم، من ثم شطفيه جيداً بالماء الفاتر.

تابعي المزيد: أسباب تقشر جلد القدمين



ماسك الزبادي والألوفيرا لعلاج التهابات البشرة

الموز والزبادي



إذا كانت بشرتك حمراء وملتهبة بسبب العدوى أو أي سبب آخر، فإن ماسك الزبادي والألوفيرا مثالي لتهدئة البشرة وإزالة الاحمرار. اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من كل من الزبادي العادي كامل الدسم، وثلاث ملاعق أخرى من الخيار المقشر والمبروش، وملعقة كبيرة من جل الصبار، وملعقة أخرى من العسل، وبضع قطرات من زيت البابونج. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على عجينة ناعمة. صفّي العجينة من السوائل التي قد تنتج من بعض المكونات، بواسطة فوطة قطنية، من ثم طبقيها على وجهك لمدة ربع ساعة. بعدها، نظفي بشرة وجهك بالغسول الملائم وشطفيها بالماء البارد.



ماسك اللبن والكركم لعلاج حب الشباب

جربي ماسك اللبن والكركم لعلاج حب الشباب



يساهم ماسك اللبن والكركم في القضاء على البثور والحبوب الدهنية وحب الشباب، والتي تنتج من الإصابة بالإفرازات الزهمية المفرطة، والتي تسمح للبكتيريا المسببة لحب الشباب بالازدهار. حيث يعمل هذا الماسك على التقليل من كمية الزهم على الوجه والتخلص من البكتيريا. امزجي ملعقة كبيرة من كل من الزبادي والعسل، وملعقة صغيرة من كل من عصير الليمون الطازج ومسحوق الكركم. اخلطي جميع المكونات الى أن تصبح متجانسة. من ثم، طبقي الخليط على وجهك واتركيه لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالماء الفاتر وجففيه بفوطة قطنية.

Advertisements

تابعي المزيد: ماسكات الزبادي لبشرة فاتحة كبياض الثلج من مطبخك



ماسك الزبادي والكاكاو لإحياء البشرة المتعبة والشاحبة

الزبادي والكاكاوو



تؤدي بعض العوامل الملوثة، وإهمال العناية بالبشرة، الى الإضرار ببشرة الوجه، فتصبح متعبة وشاحبة ومملة. لذلك، لا تترددي في استخدام ماسك الزبادي والكاكاو الذي يعمل على تجديد البشرة وإعادة الشباب والتوهج إليها. اخلطي أربع ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو وملعقة أخرى من العسل. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.



ماسك الزبادي والشوفان لتقشير البشرة

جربي ​​​ ماسك الزبادي والشوفان لتقشير البشرة



يشكل مزيج الزبادي والشوفان مقشراً لطيفاً وطبيعياً للبشرة، يعمل على تقشير البشرة وإزالة خلايا جلد الميت، وأيضاً تغذية البشرة في الأعماق. اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على بشرة وجهك، ودلكيها بأطراف أصابعك، بحركات دائرية هادئة من الأسفل الى الأعلى. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر ورطبيه بكريم الترطيب المناسب.

تابعي المزيد: البروفسور مصطفى حمدي : جديد تقنيات التجميل وترميم الثدي

شاهدي الفيديو: