بات أغلب الفنانون والفنانات يمارسون الرياضة بالمنزل، مع فترة الحجر المنزلي التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المنتشر.
واليوم شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يعود لنجل راغب علامة، "خالد" وهو يتمرن بالمنزل.
وأظهر المقطع خالد وهو مستلقي على الأرض، ويحمل أمه، على يديه، بدلا من الأوزان، ويؤدي بها التمرينات.
الأمر الذي تفاعل معه الكثير من الرواد بين منتقدي المقطع، وبين المشيد به، فعلق معظمها: "ازاي يشيل امه كده ويصورها"، و" فيديو مينفعش يتصور"، في حين أشاد العديد بعلاقتهما، معلقا: "علاقتهم كويسة بين الابن وامه"، و"وربنا يحميهم ويخليهم لبعض".
ولم ترفق العيدان أي تعليقات على الفيديو، واكتفيت بوضع سؤال: "مع أو ضد".
كانت هذه تفاصيل خبر نجل راغب علامة يحمل أمه "بدلا من الأوزان" لتأدية التمارين الرياضية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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