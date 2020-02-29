الكورونا تغزو أيضاً أسابيع الموضة!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 03:53 مساءً - العالم أجمع في حالة ذعر نتيجة انتشار فيروس الكورونا وانتقاله من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى أُخرى، حيث أنه خطر حقيقي يهدد الجميع، والأسبوع الماضي ضجت مدينة ميلانو بخبر وصول الكورونا اليها وقد تزامن ذلك مع أسبوع الموضة لموسم خريف وشتاء 2020‪-‬2021 وتواجد عدد كبير من الناس فيه لمتابعة هذا الحدث الموسمي وقد اضطرت عدد من الدور العالمية مثل دار ارماني Armani لالغاء عرضها الذي كان مقرراً في نهاية أسبوع الموضة.



أسابيع الموضة تستمر بالرغم من تحذيرات الكورونا:

بيلا حديد تصل الى باريس وهي تضع الكمامة على وجهها

لكن وكما هو واضح فهذا ليس حال الجميع حيث أن معظم دور الأزياء العالمية قررت المضي قدماً في جدولها الرسمي المقرر لها ومن بعد ميلانو بدأ أسبوع باريس للموضة وقد سافر الكثير من العالمين في هذا المجال بين المدينيتين من عارضات أزياء ومصورين وصحفيين وفاشينيستا وغيرهم وقد شاهدنا بيلا حديد Bella Hadid على متن الطائرة القادمة من ميلانو الى باريس وقد ارتدت الكمامة من باب الاحتياط، وكذلك شاهدنا النجمة العالمية غوينيث بالترو Gwyneth Paltrow في طريقها الى باريس وقد ارتدت الكمامة أيضاً على متن الطائرة.

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هل تتحول الكمامة الى موضة هذا الموسم:

أقنعة الوجه مع فساتين السهرة



منذ عدة مواسم شاهدنا عدد من مصممي الأزياء وقد استعملوا الكمامة في عروضهم كنوع من الاكسسوار واشارة منهم الى الأمراض والأوبئة المنتشرة حول العالم وهاهي اليوم تتحول الى قطعة مهمة في الزي اليومي ومكمل أساسي للاطلالات حتى بالنسبة لعاشقات الموضة، حيث رصدنا الكثير من الفاشينيستا الانفلونسر في شوارع عواصم الموضة العالمية مثل لندن وميلانو وباريس وقد اسعن بكمامات الوجه وحتى أنهن أصبحن يخترنها بألوان وتصاميم مختلفة عصرية وملفتة.



فيروس الكورونا يغزو العالم كما أنه يغزو أسابيع الموضة العالمية ويجعل من الكمامة اكسسوار أساسي يكمل الاطلالات، فما رأيك بهذه الظاهرة، شاهدي الصور وأخبرينا.

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