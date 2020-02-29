كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 03:53 مساءً - كشفت دور الازياء الايطالية عن ابداعاتها ضمن أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2020 - 2021 . وشهدت منصات العروض مزيجًا رائعًا من الأزياء الفخمة والجريئة لتتشكل لوحة فنية تحمل لنا أبرز صيحات الموضة وإتجاهات الموسم القادم.



تعرفي الى أبرز صيحات موضة تصدرت عروض أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة خريف 2020

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1- الفساتين الصوف الأبرز في أسبوع ميلانو

Agnona







بعد أن حققت رواجًا كبيرًا هذا الموسم الذي قد أوشك على الإنتهاء تثبت الفساتين الصوف حضورها على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف 2020، اتسمت أغلب الموديلات التي رأيناها بالقصات الواسعة ما يجعلها من القطع المثالية التي تلائم الأسلوب الساتر للمحجبات، أغلب الفساتين التي جمعناها لكِ من مجموعات Agnona وجل ساندر Jil Sander طولها يصل إلى الكاحل وتتميز بالياقة العالية، عدا الموديل القصير الذي أطلت به عارضة ماركو دي فينشنزو Marco de Vincenzo.









2- الكابات بمختلف موديلاتها تهيمن على منصات العروض

تهوى الأنيقات الباحثات عن التفرد والفخامة الكابات بمختلف موديلاتها وألوانها، القطعة الملوكية هيمنت بشكل واضح على مجموعات خريف 2020، من أكثر التصاميم التي خطفت أنظارنا الكاب الأسود الـ Double breasted من توقيع Ports 1961، كذلك الكاب الجلد الذي يغطي الركبة من توقيع سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo.





3- المخمل الفاخر يزين مجموعات أشهر المصممين



Marco De Vincenzo







لا غني عن المخمل في الشتاء خاصة بعد أن أثبت وجوده لمواسم متتالية، القطع التي لفتتنا هذا الموسم بخلاف الفساتين محتشمة القصات، كانت البدلات ذات الألوان الشتوية الدافئة لدى جورجيو أرماني Giorgio Armani وماركو دي فينشنزو Marco de Vincenzo وأتت جميعها بقصات أنثوية تجمل القامة.



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4- طبعة houndstooth تثبت حضورها في عروض 2020

انتشرت هذا الشتاء طبعة houndstooth فلا بد أنكِ قد صادفتيها في جميع رحلات التسوق وتسابقت أشهر مؤثرات الموضة في العالم على تنسيقها بطرق فائقة الأناقة، من أجمل القطع التي رأيناها على منصات أسبوع ميلانو كان البليزر الأحمر المطبع بالأسود والذي ارتدته العارضة الشهيرة كايا جربر بطريقة الفستان وزينته بحزام أسود رفيع في عرض دار فيرساتشي Versace، كما أحببنا المعاطف المونوكروم الفخمة لدى إرمانو سرفينو Ermanno Scervino و Agnona.



5- طبعة الترتان تتصدر أسبوع ميلانو



Salvatore Ferragamo

حافظت طبعة الترتان الكلاسيكية على مكانتها ضمن الإتجاهات الأبرز في خريف 2020 وسيطرت على عروض أسبوع ميلانو، قدمت ماركة كريستيانو بوراني Cristiano Burani قمصان طويلة مميزة بشغل الـ Patchwork، كما أعجبنا الكاب الذي جمع بين اللون الأبيض وبعض من نغمات الباستيل الحالمة من توقيع ماركو دي فينشنزو Marco de Vincenzo، كذلك البدلة ذات الطابع الرجالي والقصة الفضفاضة من ماركة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo.







6- الملابس الجلد الموضة الأبرز في خريف 2020



Philosophy di Lorenzo Serafini



لا خلاف على أن الملابس الجلد تعتبر من الإتجاهات التي تتصدر لائحة الموضة هذا العام، لم تقتصر على المعاطف والجاكيتات بل قدمت بدلات كاملة بهذه الخامة العصرية الفخمة مثل التصميم الذي رصدناه لدى Hugo Boss والتايور الناعم من مجموعة غابرييل كولانجيلو Gabriele Colangelo والبدلة المونوكروم عريضة الياقات من توقيع Philosophy di Lorenzo Serafini.



7- الأزياء الشفافة بتوقيع دار دولتشي آند غابانا

تعود الأزياء الشفافة لتثبت حضورها وتقدمها دور في عراقة دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana التي تألقت عارضاتها بالمعاطف الطويلة المصممة من الأورغانزا السوداء والتي نسقت مع قمصان بيضاء وتنانير سوداء قصيرة.

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