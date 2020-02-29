عبايات باللون الأسود موضة 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 فبراير 2020 03:53 مساءً - تألقت الفاشينيستا المحجبات بأجمل موديلات العبايات السوداء، وتفنّن في تنسيقها بطرق أنيقة وراقية، نستعرض لكِ من خلال 12 صورة أجمل الإطلالات؛ لتستوحي منها ما يُعزز أناقتكِ الشرقية هذا الموسم.



عبايات سوداء بأكمام الجرس من وحي الفاشينيستا

عبايات سوداء بأكمام الجرس



انتشرت هذا العام صيحة العبايات السوداء المصممة بأكمام الجرس Bell Sleeves abayas، اختاري "موديلًا" مزينًا بكشاكش بارزة على الكتفين؛ لتزيدي من عرض قامتك النحيلة، ونسقيها مع توب وبنطال باللون الأبيض، وأكملي إطلالتكِ العصرية بحقيبة وحذاء بخامات شفافة.

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عبايات سوداء مخططة من إنستقرام الفاشينيستا

عبايات سوداء مخططة



حرص أشهر المصممين على تزيين تصاميمهم الجديدة بلمسات عصرية، مثل الطبعات على اختلاف أشكالها، لا سيّما طبعة الخطوط العمودية، والتي تناسب قصيرات القامة، ننصحكِ بتنسيق العباية السوداء المخططة مع إطلالة سوداء، مؤلفة من بنطال عالي الخصر وتوب مطوي بداخله؛ لتنحفي المناطق الممتلئة من قامتك.



عبايات سوداء بتطريز ناعم موضة 2020

عبايات سوداء بتطريز ناعم



تنوّعت موديلات العبايات المطرزة، ولفتتنا القطع ذات التطريز الناعم المتناثر على التصميم أو المتركز في جانب واحد منه، نسقي هذا الستايل مع حقيبة سوداء مزودة بسلسال معدني طويل وحذاء مرصع بالكريستال؛ لإطلالة فخمة تتوجهين بها إلى دعوة مسائية مع الأصدقاء.

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عبايات سوداء مزينة بالدانتيل موضة الموسم

عبايات سوداء مزينة بالدانتيل



ليس هناك أجمل من عباية سوداء مزينة بالدانتيل المرهف؛ لإطلالة أنثوية أنيقة، يمكنكِ التأنق بها على مدار اليوم، ارتديها مع توب أسود وبنطال أسود بقَصة رجالية، أو مع بنطال جينز داكن عالي الخصر؛ لإطلالة كاجوال بناتية.



عبايات سوداء ناعمة على غرار الفاشينيستا

عبايات سوداء ناعمة



الجئي إلى العبايات السوداء الخالية من التطريز والطبعات؛ لتحصلي على إطلالة بسيطة، يمكن تنسيقها بكل سهولة مع مختلف الإطلالات النهارية والمسائية، تساعد هذه التصاميم على تنحيف الجسم إذا ما نُسقت بالشكل الصحيح.

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