صور.. كالعادة أنيقة وشباب.. أحدث ظهور للفنانة نيللي

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رغم تغيبها عن الظهور الإعلامي، وفي الفعاليات الفنية المختلفة، لشهور، إلا أن نيللي لازالت محتفظة بمظهرها الأنيض والشاب، والبسيط في نفس الوقت.
وحرصت الفنانة المتألقة، على حضور حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي للسينما، وهو أحدث ظهور للفنانة نيللي، وهو كذلك أول ظهور لها في العام 2020.
بشعر بني ويفي قصير، وفستان من اللون الأسود قصير مزين بالفصوص اللامعة، ظهرت نيللي، مع مكياج رائع أظهر ملامحها ولم يبد عليها أي تغيير في السن.
يذكر أن افتتحت أمس، الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، والتي تحمل اسم المخرج الراحل سمير سيف، تقديرا لمشواره الفني وعطائه السينمائي.
وحضر حفل الافتتاح نيللي، شيرين، حلمي بكر، المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والفنان زكي فطين عبدالوهاب.
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