تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس أحداث إيجابية

مهنيا:ً الجو العام ايجابي يجعلك تعيش اسبوعا مهما ومناسبا مع وجود الشمس في بجك في بيت الابداع والنجاح والافكار الخلاقة اسبوع مهم بحيث سيكون بانتظارك احتفالات كبيرة ونجاحات البداية مع يومي السبت الاحد مع وجود القمر في الثور يعطيك حظوظ حلوة وافكار جيدة تاثيرات مهمة جدا ايام فعالة فأنت تتمتع بصحة ذهنية ومعنوية وبكل المقوّمات والقدرات والكفاءات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك المهني والشخصي والدراسي وكل ما يتعلق بالسفر والتنقلات والتواصل مع الغرباء كذلك الطالب الجامعي والاكاديمي سوف يحالفه الحظ لاجتياز الامتحانات وكل العقبات بنجاح تتغير الصورة والمشهد الفلكي مع وصول القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء ليشكل مربعا مع الشمس من برجك ما يجعلك تعيش صراعاً على النفوذ ونزاعات فيخيّم جوّ من اللااستقرار يؤثّر عليك مباشرة، فتحتار بأمرك وتصطدم بالرفض والعناد أو بعجز عن تسوية بعض الاوضاع العالقة لذلك كن متأنياً في حياتك المهنية وحاول ان تؤجل القرارات الكبيرة الى الفترة الافضل والانجح مع وصول القمر الى السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من برجك ثلاثة ايام من افضل الايام افضل الحظوظ واقوى الحظوظ فتعيش فترة نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة مدعومة من التأثيرات الايجابية من وجود الشمس في برجك اسبوع مهم جدا حاول تستفيد منه وتستثمره وحال ان توظف كل طاقاتك ولن تندم.

عاطفيا: تستنتج بالتأكيد أنّ الجوّ العاطفي حاليًّا مشحونًا بالمتاعب والتوتّر،تحت تأثير الزهرة من برج الحمل لذلك عليك أن تحلّ مشاكلك الشخصية بهدوء ومنطق وبتقديم بعض التنازلات إرضاء للشريك حذار اتخاذ أي خطوة حاسمة وسلبية وحاول ان تمنح نفسك والشريك فرصة أخرى. للعازب اسبوع مخيّب للظنّ إذا كنت تعقد آمالاً كبيرة لاسيما إذا كنت تبحث حالياً عن شريك جديد..اسبوع موفق بتمناه للجميع

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