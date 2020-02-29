عيد ميلاد مدونة روسية يتحول لكارثة.. راح ضحيتها الزوج و 3 من الحضور

احتفلت المدونة والصيدلانية الروسية "كاتي يكاترينا"، مع عائلتها وأصدقائها وصديقاتها بعيد ميلادها الـ32، في مجمع الحمامات في جنوب موسكو، وأراد الضيوف تتويج احتفالهم بالسباحة في المسبح، حيث قرر زوج المدونة وصاحبة الحفل، إضافة الثلج الجاف إلى ماء المسبح.

وتحول عيد الميلاد السيدة الروسية إلى مأساة حصدت أرواح 3 أشخاص، بمن فيهم زوج السيدة الروسية، "فالنتين"، بعد أن تسبب الجليد الجاف الذي وضعه في حمام السباحة في زيادة حادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون، أدى لعمليات اختناق وحروق، فقتل ثلاثة من ضيوف الحفل، بمن فيهم زوج "يكاترينا"، وتم نقل 3 أشخاص آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بحروق كيميائية شديدة.

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لم يكن زوج المدونة الروسية، هو حالة الوفاة الأولى داخل عائلة المدونة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، فالزوج يعتبر الشخص الثالث، حيث توفي اليوم 29 فبراير، في العناية المركزة.

بعد الحادث، نشرت المدونة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "Instagram"، مقطع فيديو من وحدة العناية المركزة، تحدثت فيه عن الحادث، لكنها قامت في وقت لاحق بحذفه فور انتشار خبر وفاة زوجها.

وتنصح المدونة المتخصصة في الصيدلة على صفحتها في شبكات التواصل الاجتماعي المشتركين بتجنب بعض الأدوية، وتوفر معلومات حول المدخرات المحتملة عند شراء أدوية معينة.

يذكر أن الثلج الجاف عندما يقترن بالماء يشكل ثاني أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يسبب الاختناق.

ولا يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون ساما بحد ذاته، لكنه أثقل بمقدار 1.5 مرة من الهواء، وهذا ما يجعله يحتل الطبقة السفلى في مكان تواجده، لا يكاد يترك أي أوكسجين على الأرض، بل يطرده إلى الأعلى نحو السقف، وفي مثل هذه الظروف يفقد الشخص وعيه، ويسقط على الأرض، حيث يكون الأكسجين ضئيلا للغاية.