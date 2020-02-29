صور.. لقطات من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي

فستان أبيض رقيق وأنيق، "بينسل"، مع طرحة زفاف طويلة، وذيل كبير، "لوك" بسيط اختارته نهلة ابنة الكابتن مدحت شلبي لتطل به في زفافها.

مكياج بسيط، وشعر منسدل طويل، مع تاج وطرحة وأقراط كبيرة، وظهرت العروس في أكثر من صورة مع والدها، وأقاربها وعدد من الأصدقاء.

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وكانت سحر نوح، ابنة الفنان الراحل محمد نوح قد نشرت صورا من حفلة زفاف نهلة ابنة زوجها مدحت شلبي الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحضر حفل الزفاف عدد من كبار الشخصيات العامة، ونهلة العروس هي ابنة الفنانة شيرين وجدي والإعلامي مدحت شلبي.