توفت به ابنة الموسيقار محمد الموجي.. أعراض ورم المخ

"خلاص أختي ألحان ماتت ماتت ماتت".. بتلك الكلمات أعلن شقيق السيدة ألحان الموجي، ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي، وشقيقة الموزع يحيى الموجي، خبر وفاتها بعد معاناة شديدة مع المرض، حيث أُصيبت بورم في المخ، دخلت على اثره مؤخرًا العناية المركزة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي.

وورم المخ، يتمثل في تكاثر خلايا غير طبيعية في أنسجة المخ، وإليكم أعراض المرض وطُرق علاجه وعوامل الخطر، نقلًا عن موقع "Cancer" البريطاني.

أعراض الإصابة بـ ورم في المخ العامة

الصداع، والذى قد يكون شديدا ويزداد سوءا مع النشاط أو في الصباح الباكر.

مشاكل في الذاكرة.

النوبات أو التشنجات، وهي حركات غير إرادية مفاجئة للعضلات.

ضعف السمع أو فقدانه كليا.

فقدان الوعي يليه الوخز واسترخاء العضلات (التقلصات).

تغييرات في القدرة على المشي أو أداء الأنشطة اليومية.

الغثيان أو القيء، والإعياء.

فقدان السيطرة على وظائف الجسم.

تغيير في الإحساس والرؤية.

تغييرات في حاسة الشم.

إحساس دائم بالنعاس.

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الأعراض وفقًا لمكان الورم

وجود الورم في الفص الجبهي والزمني من المخ، يؤدي إلى تغيرات في الكلام والسمع والذاكرة، أو الحالة العاطفية، مثل العدوانية الزائدة والمشاكل في الفهم أو استرجاع الكلمات.

الورم في الفص الجبهي من المخ، يؤدي إلى ضعف العضلات أو الشلل.

الورم في الفص القذالي أو الفص الصدغي للمخ يؤدي إلى فقدان جزئي أو كامل للرؤية.

عوامل الخطر

عقب الإصابة بسرطان المخ حدد الأطباء بعض عوامل الخطر التي قد تزيد من خطر إصابتك بورم الدماغ، والتي جاءت وفقًا لموقع "مايو كلينك" على النحو التالي:

التعرض للإشعاع

وهو التعرض للإشعاعات الأيونية، التي تتمثل في العلاج الإشعاعي المستخدم في معالجة السرطان، والتعرض للإشعاع الناتج من القنابل الذرية.

التاريخ العائلي مع أورام الدماغ.

طرق علاج الورم في المخ

يختلف العلاج باختلاف الحالة المرضية، وحجم المرض، ومكانه أيضًا، فضلًا عن أسبابه المُتحكمة في اختيار طريقة علاجه.

وهناك بعض الطرق الشائعة، وهي:

المعالجة الجراحية

المعالجة الإشعاعية

المعالجة الكيميائية

وتُقام صلاة الجنازة،صباح اليوم، السبت، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وفقا لما أعلنته الفنانة نهى حافظ، زوجة الموزع يحيى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.