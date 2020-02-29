منها تعزيز الرغبة الجنسية.. فوائد مذهلة لجوزة الطيب

جوزة الطيب هي توابل شهيرة مصنوعة من بذور عطور Myristica، وهي شجرة خضراء استوائية موطنها إندونيسيا، يمكن شرائها في شكل بذرة كاملة، ولكن غالبا ما يجري بيعها كتوابل مطحونة.

على الرغم من أنها تستخدم بشكل شائع لنكهتها أكثر من فوائدها الصحية، إلا أن جوزة الطيب، تحتوي على مجموعة رائعة من المركبات القوية، التي تساعد في الوقاية من الأمراض، وتعزيز صحتك العامة.

يستعرض التقرير التالي الفوائد الصحية لجوزة الطيب، بحسب موقع "هيلث لاين".

مضادات الأكسدة

على الرغم من صغر حجمها، إلا أن البذور التي يستمد منها جوزة الطيب، غنية بالمركبات النباتية التي تعمل كمضادات أكسدة في جسمك.

مضادات الأكسدة هي مركبات تحمي خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

عندما تصبح مستويات الجذور الحرة عالية جدًا في جسمك، يحدث الإجهاد التأكسدي.

إنه مرتبط ببدء وتطور العديد من الأمراض المزمنة، مثل بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأعصاب التنكسية.

تحتوي جوزة الطيب، على وفرة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك أصباغ النباتات مثل السيانيدينات والزيوت الأساسية، مثل فينيل بروبانويد والتربين، والمركبات الفينولية، بما في ذلك أحماض البروتوكيتيك والفيروليك والكافيين.

خصائص مضادة للالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن، بالعديد من الحالات الصحية الضارة، مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل، جوزة الطيب غنية بالمركبات المضادة للالتهابات التي تسمى أحاديات التعرق، بما في ذلك السابينين والتيربينول والبينين.

هذه قد تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم ويستفيد منها المصابين بالتهابات.

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تعزز الرغبة الجنسية

تظهر بعض الدراسات على الحيوانات أن جوزة الطيب، قد تعزز الدافع الجنسي والأداء.

في إحدى الدراسات، شهدت الفئران الذكور التي أعطيت جرعات عالية من مستخلص جوزة الطيب، زيادات ملحوظة في النشاط الجنسي، ووقت الأداء الجنسي، مقارنة بمجموعة مراقبة أخرى.

أظهرت دراسة مماثلة، أن إعطاء الفئران الذكور هذه الجرعة العالية نفسها من مستخلص جوزة الطيب، زاد بشكل كبير من نشاطهم الجنسي، مقارنة مع مجموعة أخرى.

بعض هذه التأثيرات، ترجع إلى قدرتها على تحفيز الجهاز العصبي، إلى جانب محتواه العالي من المركبات النباتية القوية.

في الطب التقليدي، مثل نظام Unani للطب المستخدم في جنوب آسيا، تستخدم جوزة الطيب لعلاج الاضطرابات الجنسية.

مضادة للجراثيم

تبين أن جوزة الطيب لها آثار مضادة للجراثيم، ضد سلالات البكتيريا الضارة.

يمكن أن تسبب البكتريا مثل المكورات العقدية الطورانية والمضادات الفطرية أكتيناتيباكتر أكتينوميسيتكوميتانس تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

جوزة الطيب أيضًا تمنع نمو السلالات الضارة لبكتريا E. coli، مثل O157، والتي يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا وحتى الموت في البشر.

صحة القلب

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات، إلى أن تناول مكملات جوزة الطيب عالية الجرعة، يقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

يعزز المزاج

وجدت دراسات أن مستخلص جوزة الطيب، يسبب أثارا مضادة للاكتئاب، كبيرة في كل من الفئران والجرذان.

السيطرة على نسبة السكر في الدم

أظهرت دراسة أجريت على الفئران، أن العلاج بمستخلص جوزة الطيب عال الجرعة، أدى إلى انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم، وتحسين وظيفة البنكرياس.