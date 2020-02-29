يعتبر الفول الحريتي من أنواع الخضار اللذيذة الذي يتناوله البعض كثمرة خضراء، الا أن هناك طريقة أخرى لتناوله وهي صينية فول حراتي باللحم الضاني للشيف غادة التلي. مقادير فول حراتي باللحم الضاني فول حراتي 1 و نصف كيلو لحم ضاني بصل أبيض مبشور مكعبات طماطم مكعبات طماطم فصوص ثوم بهارات عصير طماطم Advertisements زبدة طريقة تحضير فول حراتي باللحم الضاني يشوح البصل في الزبدة تضاف الطماطم والثوم ويشوحوا تضاف اللحمة وتشوح يضاف عصير الطماطم تترك على النار حتى تمام الطهي في حلة أخرى يشوح الفول الحراتي يضاف للحمة يترك على النار حتى تمام طهي الفول يقدم ساخنا

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