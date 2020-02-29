الأوريو شيك هو واحد من مشروبات الأطفال المفضلة، وبه الكثير من الفوائد الصحية لأنه يعتمد بشكل أساسي على الحليب الطبيعي، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل أوريو شيك. المقادير بسكوت أوريو. صوص شوكولاتة. كريمة مخفوقة. آيس كريم فانيليا. لبن. Advertisements طريقة التحضير يخلط الحليب مع الآيس كريم في الخلاط. يضاف البسكويت إلى الخليط السابق، ويخفق مجددا. يزين الكوب بصوص الشوكولاتة، ويوضع عليه مخفوق الحليب. يزين المشروب بصوص الشوكولاتة. توضع الكريمة المخفوقة على أعلى المشروب. يقدم الأوريو شيك باردا، ويمكن إضافة الثلج المجروش إلى الخلاط للمحافظة عليه باردا.

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