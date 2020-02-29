داليا مصطفى عن "سيلفي السرير": نجلاء بدر نزلتها غتاتة

علقت الفنانة داليا مصطفى، على الصورة التي جمعتها بالفنانة نجلاء بدر والمذيعة إنجي علي، وأثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت داليا خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر": "نجلاء بدر وإنجي علي التقطتا الصورة مع بعضهما، وبعدها اتفقت معهما على الذهاب إلى معبد فيلة حيث شاركنا في مهرجان أسوان للمرأة".

وأضافت: "هم الاتنين جبارين في الكسل، قالوا لي احنا أخدنا صورة مسخرة تعالي معانا، وإنجي نزلتها من غير ما نعرف، ونجلاء نزلتها بعد كده غتاتة بسبب ردود فعل الناس على إنجي".

وتابعت: "أخويا وشريف اتصلوا بيّا، مكنتش فاهمة، لحد ما قرأت التعليقات وساعتها كنت بشهق وبتخض من تعليقات الناس البايخة أوي، ومش شايفة أي غرض مش طبيعي في الصورة".