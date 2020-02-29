الامارات | الجينز يزدان بخيوط حياكة أمامية

شكرا لقرائتكم خبر عن الجينز يزدان بخيوط حياكة أمامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «Elle» أن سروال الجينز المزدان بخيوط حياكة أمامية يتربع على عرش الموضة النسائية في 2020، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس تفرّد أسلوبها. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن خيوط الحياكة الأمامية غالباً ما تمر في منتصف رجل السروال على امتداد الطول بأكمله، مشيرة إلى أنها لا تخطف الأنظار فحسب، بل تجعل السيقان تبدو أكثر نحافة ورشاقة أيضاً. ولتأكيد تأثير التنحيف يمكن تنسيق السروال مع حذاء ذي كعب عالٍ، والذي يعمل على إطالة القوام وتنحيفه بصرياً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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