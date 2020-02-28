غادة نافع تحيي ذكرى الـ 40 للفنانة ماجدة برسالة مؤثرة: لن أنساكِ أبدا

أحيت غادة نافع، ابنة الممثلة الكبيرة ماجدة الصباحي، ذكرى الأربعين على وفاة والدتها، وجهت فيها رسالة مؤثرة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".

ونشرت غادة نافع، صورة لها خلفية سوداء، وكتبت عليها رسالة رثاء، قالت فيها، "في ذكرى الأربعين على رحيلك أمي كم أشتاق لك، أشتاق لقول كلمة أمي، وكم ‏أحتاج إليك، اشقت لك حبيبتي أمي قد رحلت وبالقلب وجع لا يعلمه إلا الله فباسمك الرحيم يا الله أن ترحم أمي الغالية بقدر ما أشتاق ‏إليها وأحتاج لها، وأن ترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، أمي الغالية لن أتوقف عن الدعاء لكِ ولن أنساكِ أبدًا، ابنتك غادة".‏

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تفاعل مع غادة نافع، عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "ربنا يرحمها ويرحمنا جميع هم السابقون ونحن اللاحقون حقيقة"، و"حبيبتي ربنا يصبرك ويجعل مثواها جنان الفردوس الأعلى"، و"الله يرحم الغالية ماجدة الصباحي ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته اللهم آمين يارب العالمين".

يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي، توفيت في 16 يناير، عن عمر يناهز 88 عاما، وأقيم العزاء في مسجد عمر مكرم ‏بمشاركة العديد من نجوم الفن.